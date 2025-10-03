Bu RDR2 Modunun Eşi Benzeri Görülmedi! Karakterlere Çok Üzüleceksiniz

Red Dead Redemption 2 için benzersiz bir mod geliştirildi. Bu mod, daha önce muhtemelen hiç düşünmediğiniz karakterlerin yaşamını gözler önüne seriyor. Üstelik bunu yaparken sizi çok pişman hissettiriyor. Öyle ki bu mod, oyunda yaşamına son verdiğiniz karakterlerin neler yaşadığını onların gözünden görmenizi sağlıyor.

Ölen Karakterlerin Yaşamını İzleten RDR2 Modu Geliştirildi

Geliştirici Blurbs tarafından yapılan yeni bir Red Dead Redemption 2 modu, oyunda bir NPC'yi (oyuncu olmayan karakter) öldürdüğünüzde sizi onun anılarını izlemek zorunda bırakıyor. Buna sadece insan karakterler dahil değil. Herhangi bir hayvanı öldürdüğünüzde de o ana kadar neler yaptığını seyrediyorsunuz.

Oyundaki görevler gereği bazı karakterleri öldürmeniz gerekebiliyor fakat Red Dead Redemption 2, açık dünya oyunları arasında yer aldığı için görev haricinde de diğer karakterlerle etkileşimde bulunabiliyorsunuz. Hatta onları rahatsız ettiğinizde sizinle dövüşebiliyorlar ve siz onlara karşılık verdiğinizde oyunun onur sistemi devreye giriyor. Bu da insanların size daha az saygı duymasına neden oluyor.

Yeni geliştirilen mod, oyunun bu sistemini biraz daha ileri götürerek NPC'leri öldürdüğünüz için daha çok pişman olmanıza neden oluyor. Hatta size saldıran bir ayıyı öldürdüğünüzde bile ara sahne devreye giriyor ve ölen ayının gözünden neler yaşadığını görmeye başlıyorsunuz.

Bu anılar, her NPC öldüğünde karşınıza çıkıyor. İster bilerek ister yanlışlıkla öldürmüş olun, bu sahnelerin karşınıza çıkması için karakterin sizin yüzünüzden ölmesi yeterli oluyor. Nedeninin bir önemi bulunmuyor. İlk önce öldürdüğünüz karakterin saldırması da bir şeyi değiştirmiyor. Her hâlükârda o sahneleri izlemek zorunda bırakılıyorsunuz.

Aslına bakılacak olursa bu modun GTA oyunları için geliştirilmesi gerekiyordu. Bu seride Red Dead Redemption serisinden çok daha özgür hareket etme imkânına sahipsiniz ve şimdiye kadar onur sistemi de dahil olmak üzere NPC'leri öldürmeniz hâlinde insanların size olan bakışını değiştirecek detaylı bir özellik yer almadı. Geliştirici ileride belki GTA 5 ya da GTA 6 için de benzer bir mod geliştirir.