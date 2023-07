Epic Games Store'daki PlayStation Oyunları Zamlandı!

Geçtiğimiz günlerde The Last of Us Part I ve Ratchet & Clank: Rift Apart'ın Steam fiyatlarını zamlayan Sony, şimdi de Epic Games Store'daki oyunlarında önemli zamlar gerçekleştirdi.

Epic Games Store'da yapılan zamların Steam'de neden gerçekleştirilmediği şimdilik merak konusu ama eğer bu oyunları alma gibi bir planınız varsa Steam'de zamlanmadan elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Aralarında Days Gone, God of War, Horizon Zero Dawn ve Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu gibi birçok popüler oyunu kapsayan zamlarda fiyatlar PlayStation Store fiyatları ile aynı seviyeye getirilmiş gibi görünüyor.

Epic Games Store Zamlanan PlayStation Oyunları

Days Gone – 899 TL

God of War – 899 TL

Horizon: Zero Dawn – Complete Edition – 899 TL

Marvel’s Spider-Man Remastered – 1099 TL

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 899 TL

Ratchet & Clank – Ayrı Dünyalar – 1099 TL

The Last of Us Part 1 – 1099 TL

Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu – 899 TL

Peki siz bu zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.