Epic Games Store'daki PlayStation Oyunları Zamlandı!
Sony'nin PC'ye getirdiği PlayStation oyunlarına Steam'de yapmaya başladığı zamlar şimdi Epic Games Store'a taşındı. İşte detaylar!
Geçtiğimiz günlerde The Last of Us Part I ve Ratchet & Clank: Rift Apart'ın Steam fiyatlarını zamlayan Sony, şimdi de Epic Games Store'daki oyunlarında önemli zamlar gerçekleştirdi.
Epic Games Store'da yapılan zamların Steam'de neden gerçekleştirilmediği şimdilik merak konusu ama eğer bu oyunları alma gibi bir planınız varsa Steam'de zamlanmadan elinizi çabuk tutmanızda fayda var.
Aralarında Days Gone, God of War, Horizon Zero Dawn ve Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu gibi birçok popüler oyunu kapsayan zamlarda fiyatlar PlayStation Store fiyatları ile aynı seviyeye getirilmiş gibi görünüyor.
Epic Games Store Zamlanan PlayStation Oyunları
- Days Gone – 899 TL
- God of War – 899 TL
- Horizon: Zero Dawn – Complete Edition – 899 TL
- Marvel’s Spider-Man Remastered – 1099 TL
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 899 TL
- Ratchet & Clank – Ayrı Dünyalar – 1099 TL
- The Last of Us Part 1 – 1099 TL
- Uncharted: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu – 899 TL
PlayStation Oyunları PC'de Zamlanmaya Başladı!
Steam, bugün yayımlamış olduğu fiyat güncellemesi ile oyunseverleri üzdü. Şirket bugün yapmış olduğu açıklamada iki önemli oyunun fiyatını güncellediğini açıkladı.
Peki siz bu zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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