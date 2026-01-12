Epic Games Store Büyümeye Devam Ediyor Ama Büyük Bir Sorun Var

Ortaya çıkan verilere bakılır ise Epic Games Store gelirlerindeki artış, kullanıcı sayısı artışı ile örtüşemiyor. Bu durum kafalarda soru işaretleri oluşturmuş olsa da Üst Yönetici Tim Sweeney, şirket olarak durumu kabullendiklerini ifade etmişti.

Epic Games Store Büyüyor Ama Kazanımlar Aynı Şeyi Söylemiyor

2018 yılının Aralık ayında hayatımıza giren Epic Games Store, doğrudan Steam rakibi olması ile dikkatleri üzerine çekmişti. Geliştiricilere sunduğu destek ve verdiği ücretsiz oyunlar dahil pek çok avantaj sağlamış olsa da kazanım tarafına baktığımızda tablonun pek de parlak olmadığını söyleyebiliriz. Bilhassa 2019 yılından bu yana kullanıcısı sayısı % 173 oranında arttı ve 295 milyon seviyesine yükseldi. Bu da mağazanın oyuncuların tercihleri konusunda önemli bir yerde olduğunu gösteriyor. Ancak gelir tablosu kırmızı alarm veriyor.

Her ne kadar kullanıcı sayısı katlanarak artıyor olsa da, üçüncü parti oyun satışlarındaki artış % 1.6 ile sınırlı kaldı. Bu da, 2019 yılı ile karşılaştırıldığında 4 milyon USD miktarında artışa tekabül ediyor. Yani kullanıcıların çok azının gerçekten alışveriş yaptığını söyleyebiliriz. Büyük bir kesim ise sadece haftalık olarak ücretsiz verilen oyunları kütüphanesine eklemek ile sınırlı kalıyor. Diğer bir deyişle ücretsiz oyunların sadece kullanıcı sayısını arttırmaya yaradığı sonucuna varılıyor.

Hatırlayacağınız üzere geçmişte Epic Games Üst Yöneticisi Tim Sweeney, mağazanın Steam ile karşılaştırıldığında yeteri kadar hızlı ve kullanışlı olmasığnı ifade etmişti. Aradan geçen zaman zarfında, yapılan geri bildirimler ile bu durumun değişmediğini göz önünde bulunduracak olursak, Amerika menşeli şirketin durumu kabul etmiş ve halinden memnun olduğunu söyleyebiliriz.

Gelecekte radikal bir adım atılır mı bilinmez ama şu an için Epic Games Store, Steam tarafının liderliğini kabul etmiş ve bu tabloyu değiştirecek bir şey yapmayacakmış gibi görünüyor. Elbette gelecekte nelerin olacağını bilemeyiz, ama mevcut durumda Epic Games cephesinin gidermesi gereken çok fazla eksiğin olduğu da ortada diyebiliriz.