335 TL'lik Oyun Ücretsiz Oldu! Türkçe Dil Desteği Var

Epic Games, yılbaşına özel olarak Aralık 2025'in ortasından bu yılın başına kadar her gün düzenli olarak bir oyunu ücretsiz olarak dağıttı. Şirket, bu etkinlik her ne kadar sona erse yeni yılda da 2025'te olduğu gibi her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu ise kule savunma türünü sevenlere hitap ediyor.

Bloons TD 6 Ücretsiz Oldu

Bloons TD 6, Epic Games'te ücretsiz hâle geldi. Oyun normalde şirketin en büyük rakiplerinden biri olan Steam'de 7.79 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da oyunu eğer Epic Games üzerinden alırsanız 335 TL tasarruf edebileceğiniz anlamına geliyor ancak bunun için biraz aceleci davranmakta fayda var.

Bu kampanya sadece 15 Ocak 2025 tarihine kadar ücretsiz kalacak. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz dilediğiniz zaman yükleyebilir ve oyunun keyfini çıkarabilirsiniz ancak bu süre zarfında oyunu almazsanız tekrar ücretli olacağı için ne yazık ki harcama yapmak zorunda kalacaksınız.

Bloons TD 6 Fragmanı

Bloons TD 6 Nasıl Bir Oyun?

Kule savunma oyunları arasında yer alan Bloons TD 6, stratejik hamlelerin ön planda olduğu bir oyun olarak öne çıkıyor. Oyundaki temel amacımız, maymun atıcılar ile güçlü kahramanları kullanarak ilerleyen balonları bitiş çizgisine ulaşmayı engellemekten ibaret. Oldukça uzun bir geçmişe sahip olan serinin bu oyunu hem tek kişilik hem dört kişiye kadar diğer oyuncularla oynamayı destekliyor.

Oyunda çok sayıda maymun türü ve kendine özgü yetenekleri olan kahramanlar bulunuyor. Her bölümde çok çeşitli stratejiler geliştirerek ilerleyebiliyorsunuz. 70'ten fazla harita ile birlikte gelen oyun düzenli olarak yayınlanan güncellemeler sayesinde her zaman yeni kalmaya devam ediyor. Kendi görevlerinizi tasarlayıp paylaşmanıza, bölge savaşlarına katılmanıza izin veren oyunu oynayarak epey eğlenceli zaman geçirebiliyorsunuz.

Bloons TD 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: 1.5Ghz ya da daha yüksek bir hıza sahip işelmci (x86-64)

1.5Ghz ya da daha yüksek bir hıza sahip işelmci (x86-64) RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: OpenGL 2.0 uyumlu ATI, Nvidia veya Intel HD ekran kartı

OpenGL 2.0 uyumlu ATI, Nvidia veya Intel HD ekran kartı Depolama: 2048 MB kullanılabilir alan

Bloons TD 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri