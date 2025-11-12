Fortnite İçin Kumar Özelliği Mi Geliyor? Epic Games'ten Açıklama

Yakın bir zaman önce yaşanan gelişmeye bakılırsa Fortnite, kumar özelliği kazanacak. Her ne kadar Epic Games bunun aksini iddia ediyor olsa da ipuçları pek de aynı şeyi söylemiyor. Bir bakıma kafa karışıklığı yaşatan gelişmenin detayları haberimizde sizi bekliyor.

Fortnite, Kumar Sistemi ile Tepki Çekti

Söz konusu gelişme, Fortnite ile ilgili sızıntıları ile tanınan ShiinaBR tarafından ortaya atılan iddia ile gündeme geldi. UEFN (Fortnite İçin Unreal Düzenleyicisi), her ne kadar ülkelerin kumar yasalarına göre bazı bölgelerde kısıtlamalar ile karşılaşacak olsa da, oyuncuların V-Papel ile eşya satın almalarına olanak tanıyacak. Ne var ki bu, hazırlanan sisteme bağlı olarak rastgele bir şekilde gerçekleşecek.

Ortaya atılan bu iddianın ardından Epic Games, geliştirici kuralları gereği herhangi bir kumar veya kumarhane içeriğinin yasak olduğunu yönünde bir açıklamada bulundu. Her ne kadar ganimet sandığı ile benzerlik gösteren bir sistem olduğu ifade edilse de, oyuncuların gerçek para harcadıkları bir işleyişin olmadığı yönünde bir savunma var. Dahası ise geliştiriciler, her satın alım öncesinde kazanma olasılıklarını açıkça belirtilmek durumundaymış.

Geçmişte benzer bir durum, Pet Heroes Adventure gibi modlar ile karşımıza gelmişti. Öyle ki oyuncular, nadir bulunan yaratıkları elde edebilmek için oyun içi kredi harcamak durumunda kalıyorlar. Ne var ki V-Papel ile ödeme yapılmasına izin verilen bu yeni sistem, kimi oyuncular tarafından kumar ile bağlantılı olarak nitelendiriliyor.

Şu anda Epic Games tarafından sistemin işleyişi hakkında daha detaylı bir açıklamanın yapılması bekleniyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıllarda ganimet kutusu, Avrupa ülkelerinde kumar kapsamına alınmış ve yasaklanmıştı. Bakalım yeni Fortnite sistemi için gelişmeler ne yönde olacak? Yakından takipte olacağız.