Erzincan'da Korkutan Deprem! Çevre İllerde de Hissedildi
Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, deprem hakkında açıklama yaptı. İşte çevre illerde de hissedilen depreme dair detaylar!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Öğle saatlerinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. AFAD konu hakkında önemli açıklamada bulundu.
Erzincan'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu
AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre saat 14.16'da merkez üssü Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 4.52 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Büyüklük:4.9 (Ml) Yer:Kemah (Erzincan) Tarih:2026-02-06 Saat:14:16:13 TSİ Enlem:39.70694 N Boylam:38.84639 E Derinlik:4.52 km"
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2026
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklama yaptı. Aydoğdu, yaptığı açıklamada Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını duyurdu.
Aydoğdu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Erzincan Kemah’ta meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan."