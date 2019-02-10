Erzurum'da Tamamen Türk Yapımı 'Nano-Keratin' Üretildi

Erzurum Atatürk Üniversitesi laboratuvarlarında 25 yıllık çalışmanın ardından tamamiyle yerli, katkı maddesi içermeyen nano-keratin üretildi. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu ve ekibi biyo-teknolojik teknikler kullanılarak üretilen yerli keratin için patent başvurusunda bulunduklarını açıkladılar.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaptığı açıklamada "Üniversite olarak amacımız, çalışmalarımızın Türkiye'nin ekonomisine ve büyümesine katkı sağlamasıdır. Bu tip çalışmalara hem destek veriyoruz hem teşvik ediyoruz hem de bu tür çalışmaların yapılabilmesi için gereken ortamları oluşturuyoruz. Arkadaşlarımıza bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." sözlerine yer verdi.

Türkiye'de Bir İlke İmza Atıldı!

Keratin maddesinin ileri boyutta bir nano özelliği taşıdığını belirten Prof. Dr. Kurbanoğlu, Türkiye'de bir ilke imza attıklarını söyledi. 25 Yıldır çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Kurbanoğlu, Dünya literatüründe konuyla ilgili yayımlanmış bilimsel makalelerinin olduğunu ve çalışma süresince yurt dışında üretilen keratinleri incelediklerini söyledi.

25 yıllık bir birikimin eseri olarak nitelendirilen nano keratin hakkında Kurbanoğlu, "2005 yılında keratini kullanılabilir bir forma soktuk. Nihayet bugün üretir noktaya geldik. Bu ürün 25 yıllık bir birikimin eseridir." dedi.

Yurt dışından ithal edilen keratinlerin kanserojen madde içerdiğini söyleyen Prof. Dr. Kurbanoğlu, "Ürettiğimiz keratinin ithal edilenlerden en temel farkı çok saf ve nano boyutta oluşudur. İthal edilene nazaran ürettiğimiz keratinin içerisinde herhangi bir toksit ya da katkı maddesi yoktur. Yerli üretimimiz olan keratinin kokusu da rengi de ithal edilenlerden farklıdır. Herhangi bir zararlı yan etkisi de yoktur." sözlerine yer verdi.