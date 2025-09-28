17 Pro Max'e 120 Bin TL Vermeyin: Bu Kılıf Eski iPhone'ları 17 Pro Max'e Çeviriyor!

iPhone 17 serisi geçtiğimiz haftalarda tanıtıldı. Ardından dünya genelinde satışa çıkan modeller her ne kadar yüksek fiyatlara satılsalar da yoğun ilgi gördüler. Ancak bir kesim yeni iPhone satın alamadığı için alternatif yöntemlere başvurmayı tercih etti. İşte eski iPhone modellerini iPhone 17'ye çeviren kılıf ve detayları...

Bu Kılıf iPhone 16 Pro Max'i iPhone 17 Pro Max'e Çeviriyor!

Hindistan ve Çin'de ortaya çıkan ardından Türkiye'de de satışa sunulan yeni kılıflar eski telefonlara makyaj işlemi yapıyor. iPhone 17 Pro Max'in arka kapak tasarımını birebir kopyalayan bu kılıflar takıldıkları telefonları iPhone 17 Pro Max gibi gösteriyor.

Apple'ın lansman rengi olarak belirlediği turuncu renk ile ton olarak neredeyse birebir olan bu kılıflar telefonlara herhangi bir donanım eklemesi yapmıyor. Sadece cihazların arka kapaklarını iPhone 17 Pro Max gibi gösteriyor.

Bir dönem ülkemizde kasa değişimleri trend olmuştu. Bu kapsamda pek çok kullanıcı iPhone 11'inin arka kasasını iPhone 15 Pro veya 16 Pro modeli ile değiştiriyordu. Tabi bu işlemde ekstra bir kamera eklenmesi gibi donanımsal yükseltmeler olmuyordu. Ancak kullanıcılar yeni telefon kullandıkları hissiyatına kapılıyordu.

Bu noktada bazı tüketiciler bu tarz işlem ve kılıfları "olmadığı gibi gözükmek" olarak yorumlarken bazılarıysa eski cihazlarına yüksek paralar vermeden kozmetik düzeltmeler yaptıklarını belirtiyor. Tabi burada "zevkler ve renkler" demek en doğrusu oluyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...