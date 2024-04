Eski Microsoft Mühendisi, Windows'u Adeta Topa Tuttu!

13 yıldan uzun bir süre Microsoft'ta çalışan eski kıdemli yazılım mühendisi Andy Young, yakın zamanda X hesabında yaptığı paylaşımda (eski adıyla Twitter) Windows 11 performans sorunlarından bahsetti. Başlat menüsünün "komik derecede kötü" olduğunu dile getirdi.

1600 dolar değerinde Intel Core i9 işlemcili ve 128 GB RAM'li bir bilgisayara sahip olan Young, böyle güçlü bir bilgisayarda bile en sevdiği Windows özelliği olan başlat menüsünün çok yavaş çalışmasından yakınıyor.

Young'un sahip olduğu işlemci ve RAM'i vurgulamasının ana nedeni, Windows 11 için açıklanan sistem gereksinimlerinin oldukça üzerinde bir donanıma sahip olması.

Andy Young'un X paylaşımına eklediği videoda özellikle arama kısmının yavaş çalıştığı net bir şekilde görülebiliyor. Bu yılın başında Microsoft'un eski Windows Deneyimleri lideri Mikhail Parakhin'de, Windows 11'deki Başlat menüsünün hoşlanmadığı bazı yönlerini vurgulamıştı.

The Windows 11 Start Menu is comically bad.



This machine has a $1600 Core i9 CPU and 128 GB of RAM and this is the performance I often get.



What is going on in Redmond? pic.twitter.com/hDvALHRB5q