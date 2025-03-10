Eşref Rüya Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yeni dizisini izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde diziye dair birçok soruyu yanıtlayacağız.

Senaristliğini Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yapıyor. Peki, Eşref Rüya dizisi hangi gün yayınlanacak? İşte yeni diziye dair merak edilen detaylar!

Eşref Rüya Yeni Bölüm Tarihleri

İlk fragmanı yayınlandığı günden itibaren merakla beklenmeye başlanan Eşref Rüya dizisinin ilk bölümü 19 Mart 2025 tarihinde yayınlanacak. Dizinin ikinci bölümü 26 Mart, üçüncü bölümü ise 2 Nisan'da izleyiciler ile buluşacak. Eşref Rüya yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Eşref Rüya 1. bölüm tarihi: 19 Mart 2025

19 Mart 2025 Eşref Rüya 2. bölüm tarihi: 26 Mart 2025

26 Mart 2025 Eşref Rüya 3. bölüm tarihi: 2 Nisan 2025

2 Nisan 2025 Eşref Rüya 4. bölüm tarihi: 9 Nisan 2025

9 Nisan 2025 Eşref Rüya 5. bölüm tarihi: 16 Nisan 2025

16 Nisan 2025 Eşref Rüya 6. bölüm tarihi: 23 Nisan 2025

23 Nisan 2025 Eşref Rüya 7. bölüm tarihi: 30 Nisan 2025

30 Nisan 2025 Eşref Rüya 8. bölüm tarihi: 7 Mayıs 2025

7 Mayıs 2025 Eşref Rüya 9. bölüm tarihi: 14 Mayıs 2025

14 Mayıs 2025 Eşref Rüya 10. bölüm tarihi: 21 Mayıs 2025

21 Mayıs 2025 Eşref Rüya 11. bölüm tarihi: 28 Mayıs 2025

28 Mayıs 2025 Eşref Rüya 12. bölüm tarihi: 4 Haziran 2025

4 Haziran 2025 Eşref Rüya 13. bölüm tarihi: 11 Haziran 2025

Eşref Rüya Hangi Gün Yayınlanacak?

Yapımını Tims&B’in üstlendiği Eşref Rüya dizisi çarşamba günleri yayınlanacak.

Eşref Rüya Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Eşref Rüya dizisi Kanal D’de yayınlanacak. Dizinin tüm bölümlerini YouTube aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebileceksiniz.

Eşref Rüya 1. Bölüm Fragmanı

Eşref Rüya Oyuncuları

Çağatay Ulusoy

Demet Özdemir

Necip Memili

Büşra Develi

Ahmet Rıfat Şungar

Tolga Tekin

Görkem Sevindik

Ceren Benderlioğlu

Ebrar Karabakan

Umut Karadağ

Kaan Turgut

Aşkın Şenol

Şener Savaş

Eşref Rüya oyuncuları arasında Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi ve daha pek çok isim yer alıyor. Dizide Çağatay Ulusoy "Eşref" karakterini, Demet Özdemir ise "Nisan" karakterini canlandıracak.