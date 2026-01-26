Klavyeyle Oynayanlar Müjde: ETS2'de Direksiyon Setine İhtiyacınız Kalmayacak!

Tüm dünyanın en fazla oynana simülasyon oyunları arasında yer alan Euro Truck Simulator ve American Truck Simulator için oyun fiziklerini baştan aşağıya yenileyen önemli bir güncelleme yayınlandı. Yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte araç dinamikleri ve sürüş dinamiğine kadar pek çok önemli nokta iyileştirildi. İşte detaylar...

ETS 2 ve ATS Sürüş Fiziği Tamamen Yenileniyor!

Simülasyon dünyasının en fazla oynanan oyunları arasında yer alan ETS 2 ve ATS için 1.58 güncellemesi yayınlandı. Yayınlanan güncelleme kapsamında özellikle araç ve sürüş dinamiği adına önemli yenilikler yapıldı.

Physics & Collisions changes are coming in update 1.58 🔧



As we prepare the ground for new vehicle types in ETS2 & ATS, we’ve revisited and refined in-game physics from handling and input response to collisions and world contact 🚛🚗🚌



Read more at: https://t.co/TJyi74xXVK pic.twitter.com/tuMpTIGsv2 — SCS Software (@SCSsoftware) January 25, 2026

1.58 güncellemesi, oyunu özellikle klavye ile oynayan kullanıcıları ilgilendiren önemli bir yeniliği devreye alıyor. “Double Throttle” (çift gaz) adı verilen sistem sayesinde gaz kontrolü artık daha kademeli olacak. Gaz tuşuna basılı tutmak yarım gaz işlevi görürken tuşa art arda iki kez basıldığında tam gaz devreye girecek.

Güncellemenin bir diğer önemli ayağını ise süspansiyon ve yol tepkileri oluşturuyor. Bozuk zeminlerde araçların verdiği tepkiler daha gerçekçi şekilde simüle edilecek. Özellikle kasisler, çukurlar ve düzensiz yol yüzeylerinde aracın ağırlık transferi ve süspansiyon hareketleri daha doğal hissedilecek.

Viraj dinamikleri de güncellemeden payını alıyor. Yeni fizik altyapısıyla birlikte viraj geçişleri artık daha pürüzsüz olacak. Lastik ve yol temasının daha doğru hesaplanması sayesinde ani yön değişimlerinde oluşan yapay tepkiler azalarak araçların gerçekçi tepkileri kullanıcılara yansıtılacak.

Bunun yanında motor seslerinde ve çevre seslerinde de önemli iyileştirilmeler yapılıyor. Oyunun otobüs ayağıyla ilgiliyse önemli bir gelişme paylaşılmadı ancak yakın bir tarihte ona dair yeni oyun içi görüntülerin paylaşılması bekleniyor.

Tüm bu güncellemelerin ana odağına baktığımızdaysa asıl konunun ileride oyuna farklı araçların da eklenmesi için fizik motorunun geliştirilmesi bizleri karşılıyor. Yani SCS diğer araçları da doğru dinamiklerle ekleyebilmek adına bu büyük güncellemeyi yayınladı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...