Eğlenceli Açık Dünya Parkur Oyunu Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Oyuncular, fırsatlarla dolu bir hafta geçirdi. Büyük dijital oyun mağazalarında çeşitli oyunlar bedava oldu ve oyuncular hiçbir ücret ödemeden birbirinden harika oyunları oynama imkânına sahip oldu. Hafta sona ererken bunların arasına bir yenisi daha katıldı. Eğlenceli parkur oyunları sevenlerin Epic Games üzerinden alınabilen bu ücretsiz oyunu kaçırmaması gerekiyor.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games'te Evergreen Valley: The Parkour Game isimli oyun ücretsiz hâle geldi. Oyunu almak içinse çok az bir zamanınız bulunuyor. Öyle ki kampanya sadece 8 Nisan 2026'ya kadar geçerli. Belirtilen tarihe kadar eğer kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizde kalacak. Bu, istediğiniz zaman oyunu kütüphanenizden yükleyip oynayabileceğiniz anlamına geliyor. O noktadan sonra herhangi bir süre sınırı kalmıyor.

Oyunun normalde ne kadar değerli olduğu hakkında fikir edinmek açısından fiyatı da bir göz atmakta fayda var. Parkur oyunu, normalde epic Games üzerinden 70 TL'ye satılıyor. Bu arada oyunun rakip platform Steamde yer almadığını da belirtelim. Yani PC'de bu oyunu hiçbir ücret ödemeden oynamak istiyorsanız Epic Games mağazasına gitmeniz gerekiyor.

Evergreen Valley: The Parkour Game'de Amaç Nedir?

Parkur oyunları arasında yer alan Evergreen Valley: The Parkour Game'in aslında çok net bir amacı bulunuyor. Oyunda karşınıza çıkan parkuru tamamlamaya çalışıyorsunuz. Elbette ki bu söylendiği kadar kolay olmuyor. Sallanan köprüler, çok kritik noktalarda zıplama gerekliliği ve daha bir çok zorluk söz konusu.

Her denemede reflekslerinizi biraz daha geliştirmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. En can sıkıcı kısmı ise bir kere düştüğünüzde bunun geri dönüşünün olmaması. Yani oyun size en başa döndürüyor ve yeterince sabırlı birisi değilsiniz moral bozukluğuna yol açabiliyor. Yine de öğrenmenin çok fazla zaman almadığını, hızlı bir şekilde oynanışa hakim olduğunuzu belirtelim.

Evergreen Valley'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 8

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200X

RAM: 4 GB

Kullanılabilir Depolama Alanı: 4 GB

DirectX: Sürüm 9

Evergreen Valley'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 4G

İşlemci: Intel Core i5-2500

RAM: 4 GB

Kullanılabilir Depolama Alanı: 4 GB

DirectX: Sürüm 12

Evergreen Valley: The Parkour Game'i Kimler Severek Oynar?

Sabırlı bir oyuncu olduğunuzu düşünüyorsanız, zorlu oynanış sunan oyunları keyifle buluyorsanız, reflekslerinize güveniyorsanız bu oyunu oynamaktan büyük keyif alacaksınız. Hatta oynaması çok kolay görünen ama esasında epey zorlayıcı olan Human: Fall Flat oynayıp beğendiyseniz Evergreen Valley'nin de size hitap edebileceğini söyleyebiliriz.

Evergreen Valley: The Parkour Game'i Kimler Sevmez?

Parkur oyunlarını herkes sevmez. Bu oyunlarda etkileyici bir hikâye, karakter ve benzeri faktörlere çok az rastlanır. Eğer daha çok hikâye odaklı oyunları seviyorsanız pek ilginizi çekmeyebilir. Elbette ki kolay oyun arayışında olanlar açısından da pek tercih edilebilecek bir oyun sayılmaz.

Editörün Yorumu

Parkur oyunlarını çok seven birisi olarak Evergreen Valley'yi oynamaktan da çok keyif aldığımı söylemeliyim. Elbette ki çok oyunculu desteği olsaydı daha keyifli bir oyun deneyimi sunabilirdi ama bu şekilde de gayet oynanabilir olduğunu düşünüyorum. Bana göre boş zamanları değerlendirmek açısından ideal bir seçenek.