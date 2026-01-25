Gürültüyü Engelleyen Kulaklık Tanıtıldı! 110 Saat Pil Ömrü Sunuyor

Jabra, yeni kulak üstü kulaklığını tanıttı. Evolve 3 75 olarak adlandırılan bu yeni model, önceki modellere göre daha hafif ve ince yapısı ile ön plana çıkıyor. Cihaz özellikle uzun kullanım süresi sağlayarak oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor.

Evolve 3 75 Özellikleri

Evolve 3 75, diğer modellerden farklı olarak ayrı bir mikrofonla birlikte gelmiyor. Bu da onun sıradan bir kulaklık gibi görünmesini sağlıyor. Cihaz, sizi kablo karmaşasından kurtaracak kablosuz şarj desteği de sunuyor. Sadece 10 dakikalık şarj ile 10 saatlik bir kullanım elde edilebileceği belirtiliyor.

Yeni kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliği kapalıyken 22 saat kesintisiz bir şekilde sesli görüşme gerçekleştirmenize olanak tanıyor. Bununla birlikte tek şarjla 110 saate kadar müzik dinleyebiliyorsunuz. Kulaklığı eğer ağırlıklı olarak şarkı dinlemek gibi amaçlarla kullanmayı tercih ediyorsanız pil ömrünün oldukça uzun bir süre gideceği söylenebilir.

Cihaz, yapay zeka destekli gürültü bastırma özelliği ile beraber geliyor. Bu, kalabalık uğultusu ve rüzgar gibi sizin sesinizi geri plana atacak gürültüleri bastırarak karşı tarafa sesinizin daha net bir şekilde iletilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde bulunduğunuz ortama göre dış gürültüyü bastırarak şarkılara odaklanabiliyorsunuz.

Evolve 3 75 Fiyatı

Evolve 3 75 için 463 dolar (20 bin 63 TL) fiyat etiketi belirlendi. Uzamsal ses desteği ile birlikte gelen bu kulaklığın şu anda sadece siyah renk seçeneği bulunuyor ancak Nisan 2026 tarihinde grinin açık tonlarında bir renk seçeneği de sunulmaya başlanacak.