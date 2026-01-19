1500 KM Menzilli Araba Geliyor! Dondurucu Soğukta Sorunsuz Çalışacak

Chery'nin lüks markası Exeed, katı hal bataryalarla donatılan ilk aracını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 2026 yılında tanıtılması beklenen bu yeni otomobil, Liefeng olarak adlandırılıyor. Aracın bataryasının sağladığı en büyük avantaj ise sık sık uzun yol yapmak zorunda olan kişiler tarafından görülecek.

Exeed Liefeng Özellikleri

İlk olarak 2026 yılında sahneye çıkarılması planlanan Liefeng, station wagon tarzı bir model olarak karşımıza çıkacak. Tek şarjla 1.500 kilometre menzil sunacak. Soğuk hava açısından oldukça büyük bir avantaja sahip olacağı söyleniyor. Öyle ki eksi 30 derece gibi dondurucu soğuklarda bile yüksek performansla çalışabildiği ileri sürülüyor.

Batarya tarafında Chery'nin kendi üretimi olan Rhino S katı hal bataryası tercih edilecek. Artı yönleri batarya ile sınırlı kalmayacak. Bununla birlikte hızı da kullanıcılar tarafından ilgi görmesinin en önemli sebepleri arasında yer alacak. Bu araçla 0'dan 100 km/sa hıza üç saniyenin altında çıkmak mümkün olacak.

Yeni araba ile ulaşılabilecek maksimum hız 260 km/sa ile sınırlı kalacak. 800 voltluk sistemle birlikte gelecek olan otomobil, dakikada 30.000 devir yapan güçlü bir elektrik motoru içerecek. Tüm bu özellikler sayesinde hemen hemen her sürücünün istediği deneyimi sunma potansiyeli taşıyan araç bu yıl içinde satışa sunulmayacak.

Bu araç ilk olarak geniş çaplı olarak test edilecek. Her şey yolunda giderse daha sonra seri üretime geçecek. Bunun da 2027 yılını bulacağı söyleniyor. Buna ek olarak Aralık 2025'te duyurulan Exeed ES8 modelinin de katı hal batarya ile donatılacağı ve aracın 1.000 kilometre menzile sahip olacağı da belirtiliyor.