Exxen'in Hizmet Vereceği Ülkeler Belli Oldu

Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Exxen'in sadece Türkiye'de yayın yapmayacağı açıklandı. Exxen hangi ülkelere açılacak? İşte merak edilenler.

Exxen Hangi Ülkelere Açılacak?

Facebook'un, mobil uygulamaların global büyümesinden sorumlu ülke partneri olan Rockads resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Exxen hakkında şunları söyledi:

"Exxen, Türkiye'nin yanı sıra Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine açılma ve büyüme stratejisini Rockads ile birlikte yürütecek."

Exxen, Türkiye'nin yanı sıra Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine açılma ve büyüme stratejisini Rockads ile birlikte yürütecek. pic.twitter.com/7rdpfm5cdT — Rockads (@rockadscom) December 28, 2020

Yapılan açıklamadan anlaşılacağı üzere Exxen, Amerika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde hizmet verecek. Exxen yurt dışında Netflix ve Amazon Prime Video gibi çok büyük rakipler ile mücadele edecek.

İddialara göre, Exxen'in aylık abonelik ücreti 7,99 TL olacak. Kullanıcıların yıllık abonelik alması durumda ise aylık fiyat 5,99 TL olacak. Exxen’in deneme sürümüne sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor ancak dijital yayın platformunun deneme sürümü sunacağı tahmin ediliyor.

Exxen Ne Zaman Açılacak?

Exxen, 1 Ocak 2021'de kullanıma açılacak.

Exxen'de Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrollerinde olacağı müzikal bir dizi yer alacak. Bunun yanı sıra Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban'ın oynayacağı Şeref Bey adlı dizi, Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer alacağı 8 bölümlük Vahşi Şeyler isimli dizler olacak.

Burcu Esmersoy'un sunacağı Next Top Model yarışması, Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak'tan Pişti adlı magazin programı, Tolga Çevik'in Arkadaşım Hoşgeldin ve Gökhan Çınar'ın Katarsis programları Exxen'de yer alacak.

YouTuber Orkun Işıtmak, Reynmen ve Buğra Kazancı gibi ünlü isimler de Exxen'de olacak. Görünüşe göre Exxen büyük ses getirecek gibi görünüyor.

Exxen Ücretli Olacak

Acun Ilıcalı açıklamasında "Hedefim iki versiyon yapmak. Biri reklamlı, biri reklamsız olacak. Reklamlı olanda iyi bir indirim olacak. Bizim içeriğimizin bedava olma şansı yok. Yurt dışında büyük oyuncu olmayacağız ama bir kartopu gibi büyüyeceğiz" cümlelerine yer vermişti.

Acun Ilıcalı, YouTuber Orkun Işıtmak’ın popüler YouTuberlar hakkında merak edilen gerçekleri yalan makinesi kullanarak ortaya çıkardığı Kirli Çamaşırlar isimli programını da dijital yayın platformunda olması için Işıtmak ile bir anlaşmanın altına imza attı.