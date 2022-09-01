Exxen ve Exxenspor Üyeliklerine Zam Geldi!

Gibi, Konuşanlar ve Leyla ile Mecnun gibi diziler sayesinde kendisinden söz ettiren Exxen, her geçen gün daha fazla üye kazanmaya devam ediyor. Fakat bugün gelen yeni bir haber Exxen kullanıcılarını üzebilir.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi gibi spor organizasyonlarının yayın haklarını da elinde bulunduruyordu. Spor müsabakalarını takip edebilmek için ise ekstra olarak ExxenSpor üyeliğine sahip olmanız gerekiyor. Son günlerde yaşanan enflasyon artışına karşı dayanamayan Exxen, tüm üyeliklerine %50'ye varan oranda zam yaptı.

En Ucuz Exxen Üyeliği Artık 33.5 TL

Exxen'in diğer dijital platformların aksine farklı abonelik seçenekleri bulunuyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni Netflix gibi platformlarda rastlamadığımız reklamlı abonelik sistemi. Reklamsız aboneliğe kıyasla daha ucuz olan bu üyelikte Exxen üzerinde izlediğiniz dizi, film veya spor etkinliklerinin arasına reklam giriyor. Exxen'in ayrıca normal üyelik dışında ayrı bir hizmet olarak sunduğu spor müsabakalarını izlemek için ExxenSpor üyeliğine sahip olmanız gerekiyor. Haliyle bu üyelik yanında ekstra bir ücret getiriyor.

Nerdeyse %50'ye varan artışlar sebebiyle artık en ucuz Exxen aboneliği aylık 34 TL olarak belirlendi. Eğer 12 aylık taahhüt yapmazsanız bu fiyat daha da yükseliyor.

İşte zamlı Exxen abonelik ücretleri: