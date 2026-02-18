BYD'nin Yeni Markası, 605 KM Menzilli Modelinden Görsel Paylaştı

BYD'nin yeni alt markası olan Linghui, 605 kilometreye kadar menzil sunan tamamen elektrikli sedan modeli Linghui e9'un ilk resmî görüntüsünü yayınladı. Yeni görsellere bakılacak olursa otomobilin büyük ölçüde BYD Han modelinin tasarımına bağlı kalınarak geliştirilmiş gibi görünüyor.

Linghui e9'un Tasarımı Nasıl Görünüyor?

Linghui e9'un ön tarafında krom kaplamalı büyük ızgara ve keskin farlar bulunuyor. Krom kaplamanın üzerinde Linghui'nin logosu mevcut. Ayrıca yandan bakıldığında klasik kapı kolları ve siyah kaplamalı jantlar kullanıldığı görülüyor. Lastik tarafında 245/50 R18 ve 245/45 R19 olmak üzere iki seçenek bulunuyor.

Arka tarafa geçtiğimizde Linghui e9’un boydan boyana uzanan bir arka far tasarımı dikkate çekiyor. Tamponun her iki yanında kırmızı reflektörler mevcut. Sağ alt köşede ise "e9" simgesi yer alıyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak aracın BYD Han modeli ile büyük benzerlikler taşıdığını söylemek mümkün.

Linghui e9'un Özellikleri Neler?

Linghui e9, 4995 mm uzunluğa, 1940 mm genişliğe ve 1495 mm yüksekliğe sahip. Aracın ön tekerlek ile arka tekerlek arasındaki mesafe ise 2920 mm. Bu hem sürücü hem yolcular için ideal bir diz mesafe sağlarken yüksek baş mesafesi ise araç içinde daha rahat hareket etmeye imkân tanıyor.

Tahmin edilebileceği üzere araç, BYD'nin Blade lityum demir fosfat (LFP) bataryası ile birlikte geliyor. Kullanıcılar, ihtiyacına göre 135 kW (181 beygir) ya da daha yüksek bir performans sunan 150 kW (201 beygir) güç sunan ön elektrik motoru arasında tercih yapabiliyor. Menzil tarafında da oldukça iddlia olan bu model, 60,5 kWh'lik bataryası ile 535 kilometre, 64,315 kWh kapasiteli bataryasıyla 605 kilometreye kadar yol katetmeye olanağı sunuyor ancak bunun CLTC standartlarına göre olduğunu belirtmek gerekiyor.

Linghui e9, Türkiye'ye Gelecek mi?

Linghui e9 şu anda Çin odaklı bir model. Şimdilik Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî bir açıklama bulunmuyor. BYD eğer ileride Türkiye'deki yatırım planlarını daha da büyütürse bu tür alt markaları da görmeye başlayabiliriz. Global pazara gelip gelmeyeceği ise ilerleyen aylarda belli olacaktır.