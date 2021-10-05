Facebook Alan Adı Erişim Sorunu Yaşanırken Satıştaydı

Facebook alan adı, dün sosyal medya şirketinin ana sosyal medya platformu Facebook'un yanı sıra Instagram ve WhatsApp gibi hizmetlerine yaşanan erişim sorunu esnasında satışa çıktı. Dünyanın dört bir yanındaki insanları etkileyen çökme sorunu başlangıçta her ne kadar bir soru işaretinden ibaret olsa da işler gittikçe karmaşık bir hal almaya başladı.

Down Detector'e göre Facebook'a ait olan hizmetlere dün saat 7 civarında erişim kesildi. Sosyal medya kullanıcıları, Instagram ve WhatsApp Messenger gibi hizmetleri kullanamayınca bunun önceki kesintiler gibi kısa süreli olacağı yönünde tahminlerde bulunmaya başladı. Kullanıcılar daha çok Twitter gibi sosyal medya platformlarına yönelim sağlayarak konu ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Twitter'a giderek konu ile ilgili paylaşımda bulunan sadece normal kullanıcılar olmadı. Buna ek olarak WhatsApp da Twitter'da kendi adına bir paylaşımda bulunarak sorunun kullanıcılardan kaynaklı olmadığını, bunun tüm dünya çapında yaşanan bir sorun olduğunu, erişim sıkıntısına son vermek için sorunun üzerinde çalışıldığını ve mümkün olan en kısa süre içerisinde konu ile ilgili ayrıntıları paylaşacağını söyledi.

Sosyal medya şirketi Facebook da rakip sosyal medya platformu Twitter'a giderek açıklamada bulundu. Facebook, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bazı kişilerin uygulamalarımızı ve ürünlerimizi kullanmakta sorun yaşadığının farkındayız. İşleri mümkün olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz. Kullanıcılara verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz."

Kesinti Sırasında Facebook Alan Adı Nasıl Satışa Çıktı?

Gecenin ilerleyen saatlerinde Facebook.com alan adının satışta olduğu ortaya çıktı. Büyük web sitelerinin sağladığı hizmetlere saldırı nedeniyle erişilememesi ile ilk kez karşılaşılmıyor ancak bunu asıl ilginç hale getiren nokta, Facebook'un satın alınabilir hale gelmesi oldu.

Söz konusu durum ilk olarak chadloder kullanıcı adına sahip bir Twitter kullanıcısı tarafından bildirildi. Twitter CEO'su Jack Dorsey ise chadloder isimli kullanıcının tweetini retweet ederek alan adının ne kadar olduğunu sordu.

Alan adı elbette ki kimse tarafından satın alınamadı. 6 saatlik kesintinin sonunda her şey normale döndü ve Facebook alan adı hala dolu görünüyor. MacObserver, GoDaddy'e ulaştı ve Facebook.com'a sahip olmayan birilerinin onu Uniregistry.com'da satılık olarak listelemeye çalıştığını, GoDaddy'nin de alan adını istemeden satın almaya açık alan adları arasına eklemiş olduğunu söyledi.

Bu kişiler, alan adının sahibi olmadığı için domain hiçbir zaman satın alma riski ile karşı karşıya değildi. Bu, alan adının her zaman Facebook'ta olduğu anlamına geliyor.