Facebook, Biden'ın Skandal Sözlerine Karşı Sessizliğini Bozdu

Facebook'tan Biden'ın skandal sözlerine yanıt geldi. Joe Biden, Facebook gibi platformlardaki yanlış aşı bilgilerinin "insanları öldürdüğünü" dile getirmişti. Facebook, sahip olduğu sosyal medya platformlarında aşı karşıtlığına büyük bir duvar ördüğünü ifade ederek ABD Başkanı Joe Biden'ın sözlerine yanıt verdi.

Başkan Joe Biden Cuma günü yaptığı açıklamada, Facebook gibi sosyal medya platformlarının aşı konusunda yanlış bilgilendirmelerin yayılmasına izin vererek "insanları öldürdüğünü" söyledi.

Facebook'ta güvenlikten sorumlu Başkan Yardımcısı Guy Rosen, şirketin bu konu hakkındaki açıklamasını Cumartesi günü bir blog yazısında yayınladı. "Gerçek şu ki, ABD'de Facebook kullanıcıları arasında aşı kabulü arttı. Bu ve diğer gerçekler, yönetimin son günlerde öne sürdüğünden çok farklı bir hikaye anlatıyor" dedi.

Facebook'tan Biden'ın skandal sözlerine yanıt geldi

Rosen, Facebook'un kullanıcılarına anket yapmak için Nisan 2020'den bu yana Carnegie Mellon Üniversitesi ve Maryland Üniversitesi ile birlikte çalıştığını ve şimdiye kadar toplanan 70 milyon yanıtı analiz ettiklerini söyledi. "Facebook'taki insanlar için aşı tereddütü %50 azaldı ve her geçen gün aşıları daha fazla kabul ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Rosen ayrıca Biden'ın Amerikalı yetişkinlerin %70'inin 4 Temmuz'a kadar aşılanması hedefini de değerlendirdi: "Veriler, ABD'deki Facebook kullanıcılarının %85'inin COVID-19'a karşı aşı olduğunu veya olmak istediğini gösteriyor. Başkan Biden'ın hedefi, Amerikalıların %70'inin 4 Temmuz'a kadar aşılanmasını sağlamaktı. Bu hedefin kaçırılmasının nedeni Facebook değil." (ABD'deki yetişkinlerin %56'sının aşılandığını hatırlatalım).

Facebook daha önce Biden yönetiminin kendilerini "günah keçisi" olarak kullandığını söyledi. Rosen blog yazısında, aşılar hakkında yanlış bilgilendirme konusunda özel kurallar getirmek ve pop-up aşı açıklamaları da dahil olmak üzere Facebook'un üstlendiği çeşitli aşı yanlısı girişimleri özetledi.

Aşıyla ilgili yanlış bilgilerin doğrudan etkisini ölçmek zor olsa da, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH), aşı karşıtı yanlış bilgilerin yalnızca bir düzine hesap tarafından yayıldığını gösteren bir rapor yayınladı. CCDH'ye göre bu on iki hesap, dünya çapında 59 milyon kişiyi etkiliyor ve Facebook, bunun en büyük bölümünü oluşturuyor.

CCDH CEO'su Imran Ahmed, aşı hakkındaki yanlış bilgileri düzgün bir şekilde ortadan kaldırmak için Facebook'un yanlış bilgi yayan kişileri tamamen platformdan silmesi gerektiğini söylemişti.