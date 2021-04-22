Facebook büyük veri sızıntıları ile ilgili ynei politika geliştirmeye hazırlanıyor. Şirket tarafındna çalışanlarına gönderilen yeni bilgilendirme yazılarında, farklı detaylara değinildi. Bilgilendirmeye göre Facebook, büyük veri sızıntılarının normal olduğunu düşünüyor ve kullanıcılarını da buna ikna etmeye çalışacağının sinyallerini veriyor.

Yaklaşık bir yıl önce tarihin gördüğü en kötü sızıntılardan bir tanesi yaşanmış ve Facebook'tan 533 milyon kullanıcının verileri çalınmıştı. Birkaç hafta önce ise sızıntı doğrulanmış ve kullanıcıların verilerinin çalındığı doğrulanmıştı. Çalınan veriler arasında 20 milyondan fazla Türk kullanıcının da olduğu düşünülüyordu. Bu bilginin gün yüzüne çıkmasının ardından BTK harekete geçmiş ve Facebook'tan Türk kullanıcıların verileri hakkında açıklama istemişti.

Veri sızıntısının haberlere yansımasının ardından açıklama yapan Facebook, sızıntının yeni olmadığını dile getirmişti. Yapılan resmi açıklamaya göre kullanıcı verileri 2019 yılında çalınmış ve yaşanan problem hemen çözülmüştü. Fakat 2019 yılından sonra herhangi bir açıklama yapılmamış ve kullanıcılar sızıntı sebebiyle bilgilendirilmemişlerdi.

Kendi verilerinizin çalınıp çalınmadığını görmek için hemen aşağıda yer alan yazımıza göz atabilirsiniz.

Facebook Büyük Veri Sızıntıları Normalmiş Gibi Yapacak

Kullanıcılarını sızıntı konusunda bilgilendirmeyen sosyal medya devi, her ne kadar kabul etmese de büyük güvenlik problemlerinin oluşmasına sebebiyet vermişti. Buna rağmen herhangi bir aksiyon almayan Facebook, sorun yaşayan kullanıcılarına yardımcı da olmamıştı.

Şirketin bu tutumunu biraz daha ileriye götürmeye çalıştığı ise bugün gün yüzüne çıkan bir e-postada öğrenildi. Belçika merkezli yayın yapan DataNews isimli internet sitesi, Facebook çalışanlarına gönderilen bir e-postaya ulaştı. Kimliği belirsiz biri tarafından DataNews sitesine iletilen postada, şirketin yeni veri sızıntısı politikasından bahsediliyordu.

8 Nisan tarihinde Facebook EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde çalışan Halkla İlişkiler çalışanlarına gönderilen e-postada, neredeyse sızıntıların hiç yaşanmamış gibi davranılmasını istiyordu. Hatta kullanıcılara sadece Facebook Help sayfasının bağlantısının gönderilmesinin dahi yeterli olacağı dile getiriliyordu. Mail şöyle başlıyordu:

GENEL KAPSAM: Yayınlar, Facebook'un tepkisini kaçamak, suçu saptırmak ve etkilenen kullanıcılar için özür dilememek olarak çerçeveleyen daha eleştirel yaklaşımlar sundu. Bu parçalar genellikle veri uzmanlarından veya düzenleyicilerden gelen alıntılar tarafından yönlendirilir ve şirketin yanıtını, şirketin bilginin zaten halka açık olduğu yönündeki iddiasını çerçevelemek için yetersiz olarak eleştirmeye heveslidir: yanıltıcı. Düzenleyiciler tamamen sıfırlanmış bir sorunla, sürekli eleştirilerin basında devam etmesini bekleyin. Bununla birlikte, hem medya kapsamı hem de sosyal sohbet, hafta sonu ve Pazartesi günü zirveden kademeli olarak düşmeye devam ediyor. En üst düzey küresel yayınların kapsamı, son 48 saatte, devam eden iki güne kıyasla% 30 azaldı. Sosyal sohbet benzer bir eğilimi takip etti, ancak daha hızlı bir oranda, cumartesiden pazartesi öğleden sonraya kadar olan sohbetlere kıyasla son 48 saatlik aralıkta% 50 azaldı. İlgilenenler için en son küresel kapsama raporu aşağıdadır.

Buraya kadar normal görünen detaylar ise bu girişin ardından başlıyordu. Facebook, böyle şeylerin olabileceğini ve gayet normalmiş gibi davranılmasını salık veriyordu. Uzun vadede her şey normalmiş gibi davranılırsa, problemin unutulacağı düşünülüyor olsa gerek: