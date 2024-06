Facebook Çöktü mü? Facebook'a Erişim Sorunları Yaşanıyor!

Gelmiş geçmiş en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından olan Facebook'a erişim sorunları yaşandığı iddia ediliyor.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre şimdilik sorun bilgisayardan giriş yapmayı deneyenleri etkiliyor gibi görünüyor. Kullanıcılar doğrudan Facebook web sitesine gittiklerinde "Sorry, something went wrong." uyarısıyla karşılaşıyor.

Facebook'a Web'den Giriş Yapılamıyor

Web sitelerin çökme vb. durum raporlarının bildirildiği site DownDetector da durumu doğruluyor. Sorun şimdilik uygulamalarda yaşanmıyor gibi görünse de Meta tarafından açıklama gelmiş değil.

Keza Meta'nın sahibi olduğu bağlantılı diğer sosyal medya platformları olan Instagram ve Threads'te herhangi bir sorun bildirilmiş değil.

Peki siz benzer bir sorun yaşıyor musunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.