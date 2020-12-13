Facebook, Devlet Destekli Hackerları Suçüstü Yakaladı

Facebook, devlet destekli hackerları yakaladı. Uzun zamandır Facebook ağlarını kullanarak bir dizi hack operasyonu yürüten OceanLotus veya APT32 olarak bilinen bilgisayar korsanlarının devlet destekli olduğu ve bir şirkete kadar uzandığı gözlemlendi.

Facebook, uzun süredir Vietnam hükümeti adına casusluk yaptığından şüphelenilen hacker grubunu bilişim şirketine kadar takip etti. Cuma günü yapılan duyuru, Facebook'un saldırgan bir bilgisayar korsanlığı operasyonunu ilk kez kamuya ifşa ettiği anlamına geliyor. Ayrıca bu ifşalama doğrulanırsa, devlet destekli siber casusların belirli bir şirkete kadar takip edildiği nadir bir durum olacak.

OceanLotus veya APT32 olarak bilinen bilgisayar korsanları; siyasi muhalifler, işletmeler ve yabancı yetkililer hakkında casusluk yapmakla suçlanıyor. Grubun daha önce de COVID-19 salgının başladığı Wuhan'daki Çin Acil Durum Yönetimi'ne sızmaya çalıştığı biliniyordu.

Facebook, devlet destekli OceanLotus hacker grubunu yakaladı

Facebook, daha önce OceanLotus'a atfedilen siber saldırılar ile CyberOne Group adlı Vietnamlı bir şirket arasında bağlantılar bulduğunu söyledi. CyberOne Group ise bilgisayar korsanlarıyla alakalarının olmadığını belirterek Facebook'un iddialarını reddetti. Şirketin şu anda askıya alınan Facebook sayfasını işleten bir kişi, "Biz OceanLotus değiliz. Facebook hatalı bir suçlamada bulunuyor" dedi.

Medyadan gelen soruları ele alan Vietnam Dışişleri Bakanlığı ise yorum talebine yanıt vermedi. Ancak daha önce OceanLotus saldırılarıyla bağlantılarını reddettiklerini de hatırlatmak gerekiyor.

Facebook, OceanLotus bilgisayar korsanlarının siber saldırı gerçekleştirmek için Facebook ve Instagram'ı kullandığını, ayrıca hedefleri kandırmak için sahte hesaplar yarattıklarını söyledi. Facebook Siber Güvenlik Politikası Başkanı Nathaniel Gleicher, CyberOne'ı OceanLotus saldırılarına bağlayan teknik kanıtlar bulduklarını dile getirdi.

Gleicher, "Bu alandaki aktörler çok tanımlanmış bazı teknikler kullanıyorlar ve bunları gözleme tekniklerimiz hakkında detay veremiyoruz. Bu, daha fazlasını yakalama yeteneğimize gerçekten zarar veriyor" dedi.

OceanLotus hacker grubu Batı ülkelerde, Çin ve Rus destekli hack operasyonlarından dolayı çok fazla bilinmiyor olsa da, Güneydoğu Asya'da bir hayli popüler. Facebook, OceanLotus'un en erken 2013'ten beri aktif olduğunu ve Vietnam hükümetini desteklemek için hareket eden bir örgütün tüm özelliklerini taşıdığını söyledi.