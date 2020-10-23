FBI Duyurdu: Rus Hackerlar Hükümet Verilerini Çalıyor

Geçtiğimiz gün FBI tarafından yapılan açıklamada, Rus hackerlar hükümet verilerini çalıyor iddiası gündeme bomba gibi düştü. ABD Başkanlık seçimleri için önemli bilgileri kontrol altına alan Rus hackerlar, Trump'a oy atılmasını istiyor.

FBI ve Siber Güvenlik Altyapı Güvenlik Dairesi (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Energetic Bear olarak bilinen Rus hacker grubu, Eylül ayından bu yana çeşitli ABD eyalet, yerel ve bölgesel hükümet ağlarına saldırdı. Devlet verilerinin yanı sıra havacılık ağlarını hedefleyen Rus korsanlar, en az iki devlet sunucusundan veri çalmış olabilir.

Rus hackerlar hükümet verilerini çalıyor iddiası

ABD'li yetkililer, Rus hükümeti destekli bilgisayar korsanlarının ağ cihazlarını tehlikeye atmak, ağlardaki varlıklarını genişletmek ve makinelerden hassas verileri çalmak için kamuya açık olan güvenlik hatalarını hedeflediklerini söyledi. ABD'ye göre çalınan veriler, hükümet şifreleri ve her belediyenin iki faktörlü kimlik doğrulama, şifre sıfırlama talepleri gibi güvenlik özelliklerini nasıl kullandığına dair bilgileri içeriyordu.

"Rusya sponsorluğundaki hacker grubu, ilk erişimi sağlamak, ağ içindeki hareketini etkinleştirmek ve verileri sızdırmak için yüksek değerli varlıkları bulmak amacıyla kullanıcı veya yönetici kimlik bilgilerini çaldı" ifadelerini kullanan FBI, yaklaşan ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bilgilerin de sızdırılmış olabileceğini belirtti.

Rusya'ya bağlı olarak çalışan altı istihbarat görevlisini suçlamasından sadece iki gün sonra gelen bu saldırı haberi, hem ABD'lileri hem de siber güvenlik uzmanlarını ayağa kaldırmış durumda. Daha önceki FBI iddianamesinde, Adalet Bakanlığı tarafından altı Rus ajanın Rusya hükümeti adına yıkıcı saldırılar düzenlemekten sorumlu olduğu ortaya atılmıştı.

Rusya'nın hükümet verilerine sızmasının haricinde, Rus ve İranlı hackerların Başkanlık seçimleri için saldırılara başladığı ifade edildi. Milli İstihbarat Şefi John Ratcliffe ve FBI Direktörü Christopher Wray'ın yaptığı basın toplantısında, Rusya ve İran'ın ABD başkanlık seçimleri için teşebbüslerini paylaştı.

Şef Ratcliffe, İranlı hackerların seçmenleri tehdit eden sahte e-postalar gönderdiğini ve seçimlerde Başkan Trump'a oy vermeleri için baskı yapıldığını söyledi. E-postaların, Trump yanlısı sağcı grup "Proud Boys"dan geldiğini iddia ediliyor ve mail atılan kullanıcılar Trump'a oy vermezse, sonucuna katlanılması gerektiğini söylüyor.