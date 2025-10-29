Facebook Efsanesi iPhone Gerçek Oluyor!

Apple, iPhone 20 serisiyle birlikte iPhone tasarımında köklü bir değişikliğe gidecek. 2027 yılında tanıtılacak yeni modellerde artık hiçbir fiziksel tuş bulunmayacak. Güç, ses ve kamera dâhil olmak üzere tüm mekanik tuşlar yerini dokunmatik tabanlı “solid-state” sisteme bırakacak. İşte detaylar...

Apple, iPhone 20 İle Tuşlara Veda Ediyor: Yeni Dönem Başlıyor

Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan bilgilere göre Apple, bu dönüşüm için “Project Bongo” adında özel bir Ar-Ge projesi yürütüyor. Yeni sistem hareket eden parçalar yerine piezoelektrik sensörler ve basınca duyarlı seramik bileşenler kullanacak.

Böylece kullanıcı tuşa bastığında fiziksel bir tıklama olmamasına rağmen titreşim yoluyla aynı hissi yaşayacak. Bu yenilik, iPhone’un dayanıklılığını artırırken cihazın dış yüzeyini daha sade ve suya karşı daha dayanıklı hale getirecek. Apple ayrıca bu sistemle yanlış dokunuşları azaltmayı ve uzun basma, sürükleme gibi jestleri destekleyerek kontrol deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

Sadece iPhone için değil Sızıntılara göre Apple bu teknolojiyi yalnızca iPhone’lara özel tutmayacak. iPad ve Apple Watch modellerinde de aynı yapının kullanılacağı öne sürülüyor. Özellikle iPhone 18 serisiyle birlikte kamera tuşunun dokunmatik hale geleceği iPhone 20 serisinde ise tüm tuşların tamamen kaldırılacağı tahmin ediliyor.

Apple’ın bu sistemi piyasaya sunmadan önce uzun bir test sürecinden geçireceği belirtiliyor. Şirket kullanıcıların fiziksel tuş hissine en yakın deneyimi yaşayabilmesi için dokunsal geri bildirim teknolojisini sürekli geliştiriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...