Apple Gelecek Yıl Telefonlardan Daha Fazla Bu Ürünlere Yönelecek!

Teknoloji dünyasının dev isimlerinden Apple, önümüzdeki yıl akıllı ev ürün gamını kökten genişletecek. Öyle ki şirketin 2026'da tam 5 yeni cihazla sahneye çıkacağı iddia ediliyor. Bu ürünlerden ikisinin halihazırda beklenen modeller olduğu ancak diğer üçünün Apple için yepyeni kategoriler anlamına geldiği söyleniyor. İşte detaylar!

Yenilenen Apple TV 4K ve HomePod Mini Geliyor

Apple'ın her an duyurması beklenen iki yeni Home ürünü halihazırda bilinen modellerin güncellenmiş versiyonları olacak.

A17 Pro Çipli Yeni Apple TV 4K

Sevilen modelin mevcut A15 Bionic çipli versiyonu yerini daha güçlü A17 Pro'dan güç alan yeni bir cihaza bırakacak. Bu modelin en önemli yenilikleri ise Apple Intelligence desteği ve Apple’ın kısa bir süre öncesinde N1 kablosuz çipi barındırması olacak. Üstelik bazı iddialara göre yeni modelde yerleşik bir kamerayla da karşılaşabiliriz.

İkinci Nesil HomePod mini

Apple'ın önümüzdeki yıl sevilen hoparlör modelinin ikinci neslini piyasaya süreceği iddia ediliyor. Mevcut S5 çipinin yerine yeni bir yonga setinden güç alması beklenen yeni HomePod mini, geliştirilmiş ses kalitesi, yeni renk seçenekleri, güncellenmiş ultra geniş bant çipi ve N1 çipi gibi yeniliklerle beraber gelecek.

Akıllı Ev Robotu 2026'da Piyasaya Sürülebilir

Gelecek yıl tanıtılması beklenen diğer ev ürünleri arasından belki de en heyecan verici model uzun süredir konuşulan ekranlı HomePod cihazı. Akıllı bir ev robotu olarak çalışacağı söylenen bu cihaz 7 inç boyutunda ve tasarım açısından iPad mini'ye epey benzeyen bir ekrana sahip olacak.

Yepyeni bir homeOS işletim sistemiyle çalışacak yeni model, Safari, Müzik, Notlar ve Takvim gibi sistem uygulamalarına ev sahipliği yapacak ve iPhone'lardaki StandBy özelliğine benzer şekilde merkezi bir rol üstlenecek. Cihazın en can alıcı noktası ise App Intents tarafından desteklenen yapay zeka tabanlı Siri asistanı olacak.

Apple Kamera ve Kapı Zili İle Güvenlik Sektörüne Giriş Yapacak

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Apple 2026 yılında iki yeni akıllı ev aksesuarını daha piyasaya sürecek. Bu iki yeni ürün, özellikle şirketin güvenlik sektörüne girişinin habercisi olacak.

Akıllı Güvenlik Kamerası

Bu cihazın yüz tanıma ve kızılötesi sensörlere sahip olacağı ve ev içindeki diğer akıllı ürünleri yönetmek amacıyla odalarda kullanılabileceği belirtiliyor. Örneğin kamera, bir kişi odadan çıktığında ışıkları kapatmak veya belirli bir aile üyesinin sevdiği müziği otomatik olarak çalmak gibi işlevleri yapabilecek.

Video Kapı Zili

Face ID desteğine sahip olması beklenen bu cihaz üçüncü taraf akıllı kilitlerle uyumlu olarak çalışabilecek. Bu kapsamda Apple'ın gelecekte kendi akıllı kilidini piyasaya sürmesi veya bu alanda belirli bir şirketle ortaklık kurabileceği ifade ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin bu ürünlerden hangilerini satın almak istersiniz? Yorumlarda buluşalım.