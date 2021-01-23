Facebook iOS Sürümünde Oturum Açma Sorunu Yaşanıyor

Sosyal medya platformunun iOS uygulamasını kullanan kişilerin oturumu otomatik olarak sonlandırıldı. Oturumun sonlandırıldığını gören sosyal medya kullanıcıları Facebook’un çöktüğünü zannetmiş olsa da sosyal medya uygulaması çökmedi. Facebook iOS sürümünde şu anda oturum açma sorunu yaşanıyor. Yeniden oturum açmak isteyen sosyal medya kullanıcılarının ise oturum açmakta sorun yaşadığı ortaya çıktı.

Facebook iOS Sürümünde Neden Oturum Açılmıyor?

Facebook’u iOS işletim sistemli bir akıllı telefon üzerinden kullanan sosyal medya kullanıcıları, dün geceden beri oturum açma sorunu yaşadığını dile getirmeye devam ediyor. iPhone sahipleri, sosyal medya platformunda mevcut oturumlarının neden sonlandığı sorusunu gündemde tutmaya devam ediyor.

Facebook cephesinden sorunun neyden kaynaklandığını gün yüzüne çıkaracak resmi bir açıklama gelmedi fakat sosyal medya platformunun yaptığı açıklamada sorunun farkında olunduğuna ve sorunun giderilmesi için ekibin çalışmalara başladığına yer verildi.

Facebook, konu hakkında yapmış olduğu paylaşımda oturumun kendiliğinden sonlandırıldığı sosyal medya kullanıcılarının hesaplarına erişmek için yeniden giriş yapmak zorunda kaldığına dairraporların geldiğini belirtti ve bu sorunu mümkün olan en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturmak için çalışmalara başladığını ifade etti.

Facebook’un dışında kalan sosyal medya platformlarında paylaşılan gönderilere göre sosyal medya platformuna iOS uygulaması aracılığı ile erişen herkesin tekrar giriş yapması istendi ve iki faktörlü kimlik doğrulama kullanan birçok insan hesabına yeniden erişmekte sorun yaşıyor. Bu sorunun yaşanması üzerinde iOS kullanıcılarının büyük bir kısmı Twitter üzerinden şikayetlerini dile getirirken Reddit’te de aynı sorunun yaşandığını belirten paylaşımlar yapıldı.

Reddit’teki kullanıcılar tarafından aktarılan bilgilere göre hesabından otomatik olarak çıkış yapmak zorunda kalan ve iki faktörlü kimlik doğrulama seçeneği etkinleştirilmiş kullanıcıların önemli bir kısmı, hesabına yeniden erişim sağlamakta güçlük çekiyor.

Kullanıcıların yeniden hesabına ulaşamasının arkasındaki en önemli neden ise Facebook’un kullanıcılara kimlik doğrulaması için SMS göndermemesi olarak gösterildi. Paylaşılan bilgilerden sorunun yalnızca bir kullanıcının değil, birden fazla kullanıcı tarafından yaşandığı ortaya çıktı.

Siz Facebook’ta yaşanan sorun hakkında neler düşünüyorsunuz? iOS işletim sistemli bir akıllı telefon ve Facebook kullanıyorsanız bu sorunla siz de karşılaştınız mı? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.