Twitter Uygur Kadınlarını Aşağılayan Çin Hesabını Kilitledi

Twitter Çin büyükelçiliğinin hesabını kilitledi. Geçtiğimiz haftalarda Uygur kadınlarına yönelik alınan kararları savunan ve soykırım iddialarını reddeden Çin’in ABD büyükelçiliği hesabı, Twitter tarafından kilitlendi. Bu, hesabın artık tweet paylaşamayacağını gösteriyor.

Twitter, şirket politikasını ihlal eden Uygur kadınlarıyla ilgili bir tweet üzerine Çin’in ABD’deki büyükelçiliğinin hesabını kilitlediğini söyledi.

Çin Büyükelçiliği hesabı, bu ay Uygur kadınlarının hükümet politikasıyla “bebek yapma makineleri” olmaktan kurtarıldığını söylediği bir tweet paylaşmıştı. Reuters’ın bildirdiğine göre tweet, devlet kontrolündeki China Daily gazetesi tarafından bildirilen bir araştırmaya atıfta bulunuyordu.

Twitter ise Uygur kadınlarının Sincan'daki politikalar nedeniyle "özgürleştirdiğini" iddia eden bu Çin gönderisini yayından kaldırmıştı.

Bir Twitter sözcüsü CNBC’ye yaptığı açıklamada, "Tweet ile ilgili olarak kurallar gereği bir karar aldık. İnsanları koruma politikamızı ihlal ettiği için harekete geçtik. İnsanların dinlerine, kastlarına, yaşlarına, engellerine, ciddi hastalıklarına, ulusal kökenlerine, ırklarına, veya etnik kökenlerine saygı duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çin hükümetinin, Uygurların nüfus artışını kontrol etmek için birçok Uygur kadınını kısırlaştırmaya veya doğum kontrol cihazları takmaya zorladığı iddia ediliyor. Çin ise iddiaları yalanlayarak Uygur insanlarının özgürleştirildiğini savunuyor.

Twitter Çin büyükelçiliğinin hesabını kilitledi

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere pek çok ülkenin ortak kararına göre, Çin’in batısında yaşayan Türk azınlık olan Uygurlar, Çin hükümeti tarafından yıllardır baskı altında. Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Uygur politikasını “soykırım” olarak nitelendirmişti. Ancak tüm bu iddialara rağmen Çin hükümeti ise Uygur politikalarındaki kötü muameleyi defalarca reddetti.

Çin büyükelçiliği 9 Ocak'tan bu yana tweet atmadı. Ayrıca elçiliğin, hesabı geri almak için gönderiyi silmeyi planlayıp planlamadığı ise belli değil.

Tüm bu iddialara karşı Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, Çin hükümetinin "sahte ve çirkin bilgilerin en büyük kurbanı" olduğunu düşünüyor. Ancak Twitter, Facebook ve Google'la birlikte uzun yıllardır Çin’de yasaklı durumda.

Twitter ve diğer sosyal medya şirketleri, platformlarının kışkırtıcı konuşmaları yaymak için nasıl kullanılabileceğinin sonuçlarıyla boğuşuyor. Bu ayın başlarında Twitter, eski Başkan Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı. Şirket, bu kararın şiddeti daha fazla kışkırtma riski nedeniyle verildiğini söyledi.