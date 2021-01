Milyonlarca Facebook Kullanıcısının Telefon Numarası Telegram’da Satılıyor

Vice’ın haberine göre milyonlarca Facebook kullanıcısının telefon numarası Telegram botları aracılığı ile satılmaya başlandı. Bu numaraların tamamının gerçek Facebook kullanıcılarına ait olduğu bildirildi. Gerçek Facebook kullanıcılarına ait olan bu numaralar belirli bir ücret karşılığında isteyen kişilere teker teker veya toplu olarak satılıyor.

Vice tarafından aktarılan bilgilere göre siber suçluların elinde şu anda Facebook kullanıcılarına ait milyonlarca numara bulunuyor ve bu siber suçlular, sosyal medya platformundaki hesabı ile bağlantılı numaraları Telegram botu kullanarak satmaya başladı. Paylaşılan bilgiler, kullanıcı verilerinin yakın bir zamanda hesap oluşturan kullanıcıların sahip olduğu verilerin değil, birkaç yıl öncesinde hesabı olan kullanıcılardan bazılarının verilerinin paylaşıldığını gösteriyor.

Veriler birkaç yıl öncesine ait olsa da telefon numaraları açığa çıkabilecek kişiler için bu durum hala kritik bir güvenlik riski oluşturuyor. Facebook kullanan kişilerinin verilerini satma hizmetinin tanıtımını yapan bir kişi, siber suçluların sahip olduğu veri tabanında 500 milyon sosyal medya kullanıcısına ait veri olduğunu belirtti. Facebook’un açıklamasına göre toplanan veriler şirketin Ağustos 2019 tarihinde düzelttiği bir güvenlik açığının kullanılmasıyla toplandı.

Siber güvenlik firmasının CTO’su Alon Gal, böylesine büyüklükte bir veri tabanının siber suçluların bulunduğu platformlarda satıldığının görülmesinin oldukça endişe verici olduğunu söyledi ve gizliliğe karşı ciddi zararlar verdiğini ifade etti. Gal’e göre bu verilerin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması çok yüksek bir ihtimal.

Telegram botu, kullanıcılara iki hizmet sunuyor. Bunlardan ilki, kullanıcı adından numara bulmayken ikincisi ise numaradan kullanıcı adını bulmak. Sunulan hizmetten faydalanarak bilgiye erişmek isteyenlerin belirli bir ücret ödemesi gerekiyor. Telefon numarasını bulmak veya birinin kullanıcı adını öğrenmek için bu hizmeti kullanacak kişiler eğer tek bir kullanıcı için bu hizmeti kullanacaksa 20 dolar vermek zorunda.

Few days ago a user created a Telegram bot allowing users to query the database for a low fee, enabling people to find the phone numbers linked to a very large portion of Facebook accounts.



This obviously has a huge impact on privacy. pic.twitter.com/lM1omndDET