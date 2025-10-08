Dedeler Mutlu: Instagram'ın Sevilen Özelliği Facebook'a Geliyor!

Meta, Instagram için yeni özellikler geliştirirken gençlerden ziyada daha yüksek yaş gruplarının tercih ettiği Facebook’u da göz ardı etmiyor. Şirketin üzerinde çalıştığı son yenilik ise Facebook’taki kısa video deneyimini daha çekici hâle getirmeyi hedefliyor. Gelen bilgilere göre bu adım, kullanıcılar arasındaki etkileşimi artıracak. İşte yeniliğin detayları...

Facebook Reels İçin Algoritma Güncelleniyor ve Arkadaş Baloncukları Geliyor

Meta, Facebook’u yeniden eski popüler günlerine döndürmek için özellikle kısa video alanında yoğun mesai harcıyor. Şirket CEO’su Mark Zuckerberg de yılın başında “Bu yıl tekrar eski Facebook ruhuna dönmek için heyecanlıyım” diyerek bu dönüşümün sinyalini vermişti. Meta bu hedef doğrultusunda TikTok gibi kısa video odaklı platformlarla rekabet edebilmek için güçlü adımlar atıyor.

Kısa süre önce yapılan açıklamaya göre Meta, içerik öneri algoritmasını geliştiriyor. Bu sayede kullanıcıların ilgi alanları çok daha hızlı analiz edilecek ve onlara bu ilgiye uygun Reels videoları sunulacak. Ayrıca şirket kullanıcıların dikkatini çekmek için daha fazla içerik gösterecek. Bir diğer yenilik ise arkadaş baloncukları.

Artık Facebook’ta Reels izlerken videonun sol alt köşesinde videoyu beğenen arkadaşlarınız “baloncuklar” şeklinde görünecek. Bu baloncuklara dokunduğunuzda ise video için özel bir sohbet başlatabileceksiniz. Aslına bakacak olursak bu özellik zaten Instagram'da var. Görünen o ki Meta, Instagram'daki etkileşimden memnun kalmış. Öyle ki şimdi Facebook'a da geliyor.

Tüm Videolar Reels Formatında Olacak

Meta, haziran ayında yaptığı duyuruyla Facebook'taki tüm videoların Reels formatına geçeceğini ve Reels için süre uzunluğu kısıtlamalarının da kaldırılacağını açıklamıştı.

