Facebook’un Kripto Parası Libra Çöktü

Kripto paralar finans düzeninin önemli bir bölümünü oluşturmaya başlamıştı. Bunun farkında olan Facebook, hemen önlemini aldı ve Facebook kripto parası olan Libra için adımlar attı. Ancak proje ellerinde patladı. İşte haberimizin detayları.

Facebook tarafından üretilmek istenen kripto para birimi ilk etapta pek güven yaratmadı. Facebook uzun bir süredir hiç iyi bir izlenim oluşturmadığı için birçok kişi bu projeye katılmak istemedi. Ayrıca; PayPal, Stripe, Visa ve Mastercard gibi diğer ödeme sistemleri, Libra’ya olan desteklerini çektiklerini söyledi.

Facebook'un Kripto Para Birimi Zor Durumda

Facebook tarafından atılan bu adım hem ABD hem de diğer ülkeleri tedirgin etti. Para basma yetkisi Merkez Bankası'na ait olduğu için bu pek güvenilir gelmiyordu. Ayrıca para konusunda otorite kaybının yaşama ihtimali de bulunuyordu.

Bitcoin gibi kripto paralar hiç kimsenin tekelinde değil. Bu nedenle merkez bankaları ve diğer kuruluşlar bu tür para birimlerini reddetmiyor. Ancak Facebook tarafından geliştirilmesi düşünülen Libra projesi biraz farklı burada. Yetki daha çok Facebook üzerinde olacağı için tedirginlik yaratabiliyor. İsviçre Finans Bakanı, Tüm bunları değerlendirdikten sonra Facebook Libra projesinin tamamen çöktüğünü söyledi.

Ekim ayında Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Libra’nın “Avrupa topraklarında hoş karşılanmadığını” ifade etti. Ayrıca Dünya Bankası ve IMF toplantılarında da bu konuya değinildi. Hiç kimse Merkez Bankaları'nın otoritesinin ele geçirilmesini istemiyor. Peki sizce Facebook Libra projesi yeniden ayağa kaldırılabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz. Peki sizce Facebook Libra projesi yeniden ayağa kaldırılabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.