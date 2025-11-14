Fallout'un 2. Sezonundan Yeni Fragman Yayınlandı

Fallout'un ikinci sezonu merakla beklenirken hayranları son derece sabırsızlandıracak bir fragman daha yayınlandı. Popüler oyun serisinden uyarlanan dizinin ikinci sezonu için paylaşılan yeni fragman, izleyicileri yeni sezonda nelerin beklediğine dair geniş bir bakış atma fırsatı sunuyor. Görünüşe göre ekranın karşısından ayrılmamıza izin vermeyecek bir sezon geliyor.

Fallout'un 2. Sezon Fragmanı Paylaşıldı

Fallout dizisinin ikinci sezonundan yeni fragman geldi. 2 dakika 38 saniye uzunluğuna sahip fragman, YouTube üzerinden yayınlanmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen 4 milyonu aşkın izlenme sayısına ulaştı. Yeni fragman ayrıca 123 binden fazla beğeni, 7 binden fazla yorum aldı. Bu sayılar, yeni sezonun ne kadar büyük bir hayran kitlesi tarafından beklendiğini gözler önüne serdi.

İlk fragman, New Vegas'ın Ghoul'un savaş öncesinde ünlü bir aktörken yaşadığı yer olarak gösteriliyordu. Yeni fragmanda Lucy ve Ghoul çölde birlikte yürüdüğünü görüyoruz. Lucy, Hank'i bulup adalete teslim etmek istiyor. İlk fragmanın aksine bu fragmanda savaş öncesi çarpıcı flashback sahneleri (geçmiş zamanın gösterildiği sahneler) bulunmuyor. Bunun yerine patlama ve ürkütücü yaratıklar bulunuyor.

Fallout Dizisinin Konusu

Fallout, Fallout serisine dayanan bir dizi. İlk sezonu büyük bir beğeni toplayan ve 8.3 IMDb puanı elde eden dizi, nükleer savaşın ardından mutantlardan, radyasyondan ve kötü amaçlı kişilerden korunmak için yer altı sığınaklarında yaşamak zorunda kalan insanlara odaklanıyor. Bu sığınaklar ise Vault olarak adlandırılıyor.

Bu felaketten yıllar sonra doğan ve yer altında büyüyen Lucy isimli bir kadın, beklenmedik bir olayın sonucunda konforlu yaşam alanını terk ediyor ve insanlar için son derece tehlikeli olan yüzeye çıkıyor. Yukarıda radyasyondan etkilenen mutantlar, haydutlar ve hortlak gibi görünen insanlarla karşılaşıyor.

Fallout 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Fallout ikinci sezonu, 17 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 4 Şubat 2026 tarihinde yayınlanacak bölümle birlikte sezon finali yapacak. Bölümlerin tamamı birden yayınlanmayacak, bunun yerine sezon finaline kadar her hafta bir bölüm yayınlanacak.