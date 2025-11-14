Tüm Dünya Bu Filmi Konuşuyor! Zirveden İnmek Bilmiyor

Netflix izleyicilerini ekran başına kilitleyen Frankenstein, 30 Ağustos'taki prömiyerini yapıp 17 Ekim 2025'te sınırlı sayıda sinemada gösterime girdikten sonra 7 Kasım 2025'te Netflix izleyicileri ile buluşturuldu. Guillermo del Toro tarafından yönetilen Frankenstein filmi, kısa süre içinde izlenme sayılarını altüst etti.

Frankenstein'ın İzlenme Sayısı Açıklandı

Yönetmen ve senarist koltuğunda Guillermo del Toro'nun oturduğu 2 saat 29 dakika uzunluğundaki Frankenstein filmi, Netflix'te yayınlandıktan kısa bir süre sonra 29.1 milyon izlenme sayısına ulaştı. Film, Türkiye'de en çok izlenen filmler arasında zirvede konumlanırken diğer ülkelerde de benzer sonuçlar elde edildi.

Netflix tarafından paylaşılan bilgilere göre Frankenstein, 72 ülkede en çok izlenen filmler listesinin ilk sırasında yer aldı. 93 ülkede ise ilk 10'a girmeyi başardı. Yönetmen, bu başarı ile ilgili yaptığı açıklamada "İnsanların Frankenstein'ı benim 50 yılı aşkın süredir benimsediğim şekilde benimsemesi gerçekten çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

Frankenstein Konusu

En iyi gerilim filmleri arasına katılan Frankenstein, Mary Shelley'nin aynı isimli romanına dayanıyor. Film, korkunç bir deney ile canavar yaratan ve en nihayetinde hem kendisinin hem de hayat verdiği zavallı yaratığın sonunu getiren egoist fakat zeki bilim insanı olan Victor Frankenstein'ın hikâyesini konu alıyor.

Geçmişten bugüne Frankenstein genellikle "korku" ile öne çıkmış olsa da Del Toro'nun bu uyarlamasında sadece korku unsurları ile sınırlı kalınmıyor. Bununla birlikte hırs, acı ve insan doğası gibi konuları biraz felsefi açıdan ele alıyor. Bilim kurgu, dram ve korku türlerini oldukça başarılı bir şekilde harmanlayan yapımın yönelttiği sorular, izleyiciyi de düşünmeye teşvik ediyor.

Frankenstein Oyuncuları

Jacob Elordi

Mia Goth

Oscar Isaac

Christoph Waltz

Charles Dance

Felix Kammerer

Ralph Ineson

Sofia Galasso

Frankenstein'ın oyuncu kadrosunda Jacob Elordi, Mia Goth, Oscar Isaac Christoph Waltz ve Charles Dance gibi isimler yer alıyor. Yaratık, Jacob Elordi tarafından canlandırılıyor. Viktor karakterine Oscar Isaac hayat veriyor. Mia Goth ise Elizabeth Lavenza rolünü üstleniyor.