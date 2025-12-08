Fallout Dizisinin Üçüncü Sezon Çekimlerinin Başlama Zamanı Belli Oldu

Prime Video üzerinden Fallout dizisi, hem serinin evrenine olan bağlılığı ve hem de konusu ile dizi meraklılarından ve oyunculardan tam not almıştı. İkinci sezonun başlamasına önümüzde pek bir zaman kalmadı. 17 Aralık 2025 tarihinde New Vegas macerası başlayacak iken, heyecan da giderek artıyor. Ancak hayranlar elbette daha fazlasını görmek istiyorlar. Bu bağlamda, gözler şimdiden üçüncü sezona da çevrildi. Yapım ekibinden gelen bilgiler, üçüncü sezonun çekimlerine ne zaman başlanacağını ortaya koydu.

Yeni Fallout Sezonunun Ne Zaman Çekilmeye Başlanacağı Açıklandı

2024 yılının Nisan ayında ilk sezonun başlaması ile bir yandan halihazırdaki oyunlara geri dönüşler yapılmış iken, ilk kez dizi sayesinde marka ile tanışanların sayesinde aktif oyuncu kitlesinde de genişleme yaşanmıştı. The Great War’un iki yüz yıl sonrasında geçen dizi uyarlaması, Vault 33’ten çıkan bireylerin başından geçenleri konu alıyor. İkinci sezon için önümüzde iki haftadan az bir zaman kalmış iken, üçüncü sezonun çekimlerinin ise 2026 yılının Yaz mevsiminde başlayacağı söyleniyor.

IGN tarafından yapılan bir röportaj sırasında konuşan dizinin yaratıcısı Jonathan Nolan, "Üretimle ilgili olarak, önümüzdeki yaz tekrar çekim yapmayı umuyoruz." yorumunda bulundu ve devam etti: "En iyi planlar ve her şey yolunda giderse, tüm bunların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Dizinin kapsamı her sezon azalmadan devam etse de, Geneva, Graham ve inanılmaz yetenekli oyuncu kadromuz ve ekibimiz, makul bir süre içinde yayına geri dönebilmek için yeterince hızlı çalışabildikleri için çok heyecanlıyım. Televizyonda sezonlar arasında geçen sürenin giderek uzaması, bence talihsiz bir eğilim. Dizinin kapsamının daralmasını istemezsiniz, ama biz de mümkün olduğunca çabuk yayına dönmeyi seviyoruz."

Her ne kadar 2026 yılının Yaz ayları hedefleniyor olsa da Nolan tarafından söylenenlere bakılırsa, henüz hiçbir şey tam anlamıyla garanti değil. Eğer üçüncü sezon çekimlerine gerçekten de belirtildiği zamanda başlanırsa, ilk bölümü muhtemelen 2027 yılının İlkbahar mevsiminde izleme şerefine nail olacağız. Bununla birlikte hikayenin nereye gideceği de ikinci sezon sırasında verilecek ipuçları ve finalde yaşanacaklar ile netleşecektir.

Birçok Walter Goggins için En İyi Drama ve En İyi Drama Oyuncusu dahil pek çok Emmy Ödülü'ne aday gösterilen dizinin üçüncü sezonu için yeşil ışık, ikinci sezonun tamamlanmasının ardından, bu yılın Mart ayında yakılmıştı. Çekim öncesi hazırlıkların da çok geçmeden başladığı tahmin ediliyor.

Son olarak, bu yılın Mayıs ayında Maximus karakterini canlandıran Aaron Moten tarafından yapılan açıklama ile dizi uyarlamasının toplamda altı sezondan oluşacağı belirtilmişti. Yani önümüzde daha çok uzun bir macera var ve bu da biz oyuncular için harika bir durum diyebiliriz.