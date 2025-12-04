Fallout Dizisinin Yeni Bölümü Ne Zaman?
Fallout'un yeni bölümü ne zaman sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. İşte popüler dizinin 2. sezon bölüm tarihleri!
⚡ Önemli Bilgiler
- Fallout'un 2. sezon 1. bölümü 17 Aralık 2025 tarihinde yayınlanacak.
- Dizinin 2. sezon 2. bölümü 24 Aralık 2025 tarihinde izleyiciler ile buluşacak.
- İkinci sezon sekiz adet bölümden oluşacak.
Amazon Prime Video'nun en popüler dizilerinden biri olan Fallout'un 2. sezon bölümleri uzun süredir merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda yeni sezon bölüm tarihleri belli oldu. Böylece "Fallout yeni bölüm ne zaman" sorusu yanıtlanmış oldu.
Fallout'un Yeni Bölümü Ne Zaman Çıkacak?
En iyi Amazon Prime Video dizileri arasında yer alan Fallout'un 2. sezon 1. bölümü 17 Aralık 2025 tarihinde Amazon Prime Video üzerinden izleyiciler ile buluşacak. Bilim kurgu türündeki dizinin 2. sezon 2. bölümü 24 Aralık 2025 tarihinde, 2. sezon 3. bölümü ise 31 Aralık tarihinde yayınlanacak. Fallout'un yeni bölüm tarihleri şu şekilde:
- Fallout 2. sezon 1. bölüm tarihi: 17 Aralık 2025
- Fallout 2. sezon 2. bölüm tarihi: 24 Aralık 2025
- Fallout 2. sezon 3. bölüm tarihi: 31 Aralık 2025
- Fallout 2. sezon 4. bölüm tarihi: 7 Ocak 2025
- Fallout 2. sezon 5. bölüm tarihi: 14 Ocak 2025
- Fallout 2. sezon 6. bölüm tarihi: 21 Ocak 2025
- Fallout 2. sezon 7. bölüm tarihi: 28 Ocak 2025
- Fallout 2. sezon 8. bölüm tarihi: 4 Şubat 2025
Fallout'un 2. Sezon Fragmanı Nasıl İzlenir? (Türkçe Dublajlı)
Fallout Dizisi Konusu
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angelas şehrinde insanlar, nükleer savaşın ardından mutantlardan, radyasyondan ve kötü niyetli kişilerden korunmak için yer altı sığınaklarında yaşamak zorunda kalır. Bu sığınaklar Vault olarak isimlendirilir.
Vault'ta yaşayan Lucy, babasını kurtarmak için yüzeye çıkmak zorunda kalıyor. Kendini tehlikeli bir dünyaya adapte etmeye çalışan Lucy'nin yolculuğuna tanık oluyoruz. Lucy, yolculuk sırasında hem dünyanın acımasız gerçekleriyle yüzleşir hem de Vault'un sandığı kadar kusursuz olmadığının fark eder.
Fallout Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri
- Ella Purnell (Lucy)
- Aaron Moten (Maximus)
- Walton Goggins (Cooper Howard)
- Moises Arias (Norm MacLean)
- Johnny Pemberton (Thaddeus)
- Leslie Uggams (Betty Pearson)
- Zach Cherry (Woody Thomas)
- Sarita Choudhury (Lee Moldaver)
- Kyle MacLachlan (Hank)
- Dave Register (Chet)
- Leer Leary (Davey)
- Rodrigo Luzzi (Reg)
- Annabel O'Hagan (Steph)
Popüler oyun serisinden uyarlanan Fallout'un oyuncu kadrosunda Ella Purnell, Aaron Moten ve Walton Goggins dahil pek ço kisim yer alıyor. Dizide Ella Purnell "Lucy" karakterini, Aaron Moten "Maximus" karakterini, Walton Goggins "Cooper Howard" karakterini, Moises Arias "Norm MacLean" karakterini, Johnny Pemberton ise "Thaddeus" karakterini canlandırıyor.