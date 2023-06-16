Marvel's Spider-Man 2'nin Ön Sipariş Fiyatı Açıklandı!

Sony'nin sevilen serisinin yeni oyunu Marvel's Spider-Man 2'nin ön sipariş fiyatı açıklandı. İşte detaylar!

Marvel's Spider-Man 2'nin Ön Sipariş Fiyatı Açıklandı!
Barış Bulut
Barış Bulut -

2018'de çıkışıyla âdeta devrim yaratan Marvel's Spider-Man, birçok ödül almayı başarmıştı. Remastered versiyonuyla geçtiğimiz yıl PC'ye de çıkış yapan yapım PC oyuncuları tarafından da oldukça beğenilmişti.

Serinin devam oyunu olan Marvel's Spider-Man: Miles Morales süresi nedeniyle bazı eleştirilere maruz kalsa da genel hatlarıyla oldukça beğenilmişti.

Geçtiğimiz PlayStation Showcase etkinliğinde serinin yeni oyunu Marvel's Spider-Man 2 ise oldukça uzun bir oynanış fragmanıyla gösterilmiş, çıkış tarihinin ise 20 Ekim olduğu açıklanmıştı.

Marvel's Spider-Man 2, 799 TL'den Ön Siparişe Açıldı

Marvel's Spider-Man 2'nin Ön Sipariş Fiyatı Açıklandı!

Bugün ise merakla beklenen oyun nihayet ön siparişe açıldı. Şu anda PlayStation Store üzerinden ön sipariş verebileceğiniz Marvel's Spider-Man 2'nin standart versiyonu 799 TL, deluxe versiyonu ise 899 TL olarak belirlenmiş durumda.

Peki siz Marvel's Spider-Man 2 ve oyunun ön sipariş fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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