Disney Plus, Iron Man'in 15. Yıldönümüne Özel Bir Video Yayınladı
Disney Plus, ilk Iron Man filminin 15. yıldönümüne özel bir video yayınladı. İşte detaylar!
15 yıl önce bugün Marvel ilk Iron Man filmini yayınladı. Bu film, MCU'yu başlatan film olduğundan büyük önem taşıyordu. Film, o sırada iflasın eşiğinde olan Marvel için büyük ve beklenmedik bir başarıya dönüştü. Şimdi ise Disney Plus, bu filmin önemini anlatan bir video yayınladı.
Iron Man (Robert Downey Jr.) Marvel'ın tam da ihtiyaç duyduğu süper kahramandı. İlk film, Marvel çizgi romanlarının en iyi karakterlerinden bazılarının yer aldığı, birbiriyle bağlantılı hikâyelerden oluşan muhteşem bir sinematik evrenin temelini attı.
Iron Man'in 15. yıldönümünü kutlamak için Disney, Disney Plus Twitter hesabında özel bir video yayınladı. Videoyu aşağıdan izlemeniz mümkün ancak filmleri izlemediyseniz bir dizi spoilerla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Iron Man 15. Yıldönümü Özel Video
15 years of Marvel Studios' #IronMan, streaming on #DisneyPlus. 🙌 pic.twitter.com/AfygY0RYiT— Disney+ (@DisneyPlus) May 2, 2023
Iron Man'in tüm maceraları da Disney Plus'ta yayınlanıyor. Karakterin 2008 yapımı Iron Man'deki ilk çıkışından Tony Stark'ın Avengers'daki hikâyesinin sonuna dek tüm filmleri Disney Plus'tan izlemek mümkün.
Peki siz 15. yıldönümüne özel yayınlanan video hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Marvel Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?
Marvel filmleri izleme sırası nasıl olmalı sorusunun yanıtı, Marvel evreninde yer alan süper kahraman yapımlarını daha önce izlememiş olan kişiler tarafından oldukça merak ediliyor.
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