Disney Plus, Iron Man'in 15. Yıldönümüne Özel Bir Video Yayınladı

15 yıl önce bugün Marvel ilk Iron Man filmini yayınladı. Bu film, MCU'yu başlatan film olduğundan büyük önem taşıyordu. Film, o sırada iflasın eşiğinde olan Marvel için büyük ve beklenmedik bir başarıya dönüştü. Şimdi ise Disney Plus, bu filmin önemini anlatan bir video yayınladı.

Iron Man (Robert Downey Jr.) Marvel'ın tam da ihtiyaç duyduğu süper kahramandı. İlk film, Marvel çizgi romanlarının en iyi karakterlerinden bazılarının yer aldığı, birbiriyle bağlantılı hikâyelerden oluşan muhteşem bir sinematik evrenin temelini attı.

Iron Man'in 15. yıldönümünü kutlamak için Disney, Disney Plus Twitter hesabında özel bir video yayınladı. Videoyu aşağıdan izlemeniz mümkün ancak filmleri izlemediyseniz bir dizi spoilerla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Iron Man 15. Yıldönümü Özel Video

Iron Man'in tüm maceraları da Disney Plus'ta yayınlanıyor. Karakterin 2008 yapımı Iron Man'deki ilk çıkışından Tony Stark'ın Avengers'daki hikâyesinin sonuna dek tüm filmleri Disney Plus'tan izlemek mümkün.

Peki siz 15. yıldönümüne özel yayınlanan video hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.