GTA San Andreas, Far Cry 5'e Getirildi (Video)

Grand Theft Auto: San Andreas ya da kısaca GTA San Andreas gibi oyunlarla büyüyen hemen hemen her oyuncu, Los Santos'u kendi yaşadığı şehirden bile daha iyi bilir. Bu oyunla büyüyen birkaç oyuncu ise bir hayli eski grafiklere sahip oyunun haritasını alıp Far Cry 5'e getirildi.

Far Cry 5'te Los Santos Haritası Yapıldı

Birkaç oyuncu, boş zamanlarını GTA San Andreas'ın meşhur Los Santos haritasını Far Cry 5'e getirmek için kullandı. Oyunun kendi harita editörünü kullanarak söz konusu haritayı tasarlayan ekip, şehri yeni nesil grafiklerle görüntülemeyi de mümkün hâle getirdi. Reddit'te GTA subreddit'i üzerinden yapılan paylaşım, bu oyunla büyüyen kişilerden büyük beğeni topladı.

Bilindiği üzere Far Cry 5, oyunculara yaratıcılıklarını konuşturabilecekleri bir modla birlikte geliyor. Oyunun orijinal hikâyesini bitirdikten sonra dileyen oyuncular, mevcut haritayı bir kenara bırakıp kendi haritasını tasarlayabiliyor. Bu harita editörü, sizi sadece birkaç nesne eklemekle sınırlı bırakmıyor. Bununla birlikte koca bir şehir inşa etme imkânınız bile bulunuyor.

Oyunculara sunulan nesneler arasında sadece oyunda mevcut nesneler değil, diğer Ubisoft oyunlarına ait nesneler de bulunuyor. Böylece daha geniş bir seçim yelpazeniz olabiliyor. Kimi oyuncu tamamen hayatta kalma odaklı, ağaçların bulduğu bir harita tasarlarken başka bir oyuncu ise bu tür işlerin altına imza atabiliyor.

Dahası, hazırlanan bu haritalar daha sonra oyuncu topluluğuna da sunulabiliyor. Bu sayede oyuncuların aralarından seçim yapabileceği pek çok büyük oyunun haritası bulunuyor. Oyunculara sunulan bu imkân, oyunda mümkün olabilen en eğlenceli şekilde vakit geçirmeye olanak tanıyor. Peki, siz yeni tasarlanan Los Santos haritası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.