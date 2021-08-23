FDA, Pfizer/BioNTech Covid-19 Aşısına Tam Onay Verdi

FDA'den Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısına tam onay. Salgının ciddiyeti nedeniyle aşı üreticileri başlangıçta acil kullanım izinlerine başvurmuştu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi ise Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısının acil kullanım iznine ek olarak tam onay sürecini başlattı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 16 yaş ve üzeri kişiler için Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısına tam onay verdi. Bu, FDA tarafından onaylanan ilk koronavirüs aşısı ve daha fazla aşı zorunluluğuna kapı açması beklenmekte.

FDA'den Pfizer/BioNTech Covid-19 Aşısına Tam Onay

FDA Pazartesi günü yaptığı duyuruda, "Aşı, Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı olarak biliniyordu ve şimdi 16 yaş ve üzerindeki kişilerde COVID-19 hastalığının önlenmesi için Comirnaty adıyla olarak pazarlanacak." dedi.

Pfizer/BioNTech aşısı, Aralık ayının ortasından bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde 16 yaş ve üzeri kişiler için acil kullanım için yetkilendirilmişti. Mayıs ayında yetkilendirme 12 yaş ve üstü kişilere uzatılmıştı.

FDA'ya göre aşı ayrıca 12 ila 15 yaş arasındaki ve bağışıklığı baskılanmış bireylerde üçüncü bir dozun uygulanması dahil olmak üzere, acil kullanım izni (EUA) kapsamında mevcut olmaya devam edecek.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid-19'a karşı tam olarak aşılanmış 170 milyondan fazla insandan 92 milyonu Pfizer/BioNTech aşısını oldu. ABD'li Cerrah General Dr. Vivek Murthy Pazar günü CNN'in Birlik Devleti'nde yaptığı açıklamada, onayın daha fazla insanı aşı olmaya ve daha fazla görevlendirmeye teşvik edebileceğini söyledi.

Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısı 3. doz sonuçları açıklandı

Dünyanın dört bir noktasında yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken İsrail Sağlık Bakanlığı, üçüncü doz ile ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırma, BioNTech ile Pfizer firmaları tarafından geliştirilen aşının üçüncü dozunun enfeksiyona ve hastalığı ağır geçirmeye karşı ciddi ölçüde koruma sağladığını gözler önüne serdi.

Sputnik'teki habere göre İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 60 yaş ve üzeri kişilerde BioNTech/Pfizer aşısının üçüncü dozunun uygulandıktan 10 gün sonra ikinci dozuna kıyasla dört kat daha fazla koruma sağladığı belirtildi.

Aynı yaş grubundaki kişilerin üçüncü dozu olduktan on gün sonra hastaneye yatma ve hastalığı ağır atlatma riskinin de ciddi oranda azaldığı ifade edildi. Aşının bu risklere karşı 5-6 kat daha fazla koruma sağladığı açıklandı.