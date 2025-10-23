440 TL'lik Korku Oyunu Ücretsiz Oldu! Hemen Oynayın

Epic Games, her hafta olduğu gibi bu hafta da ücretsiz oyun dağıtıyor. Bu hafta Epic Games mağazasında hayatta kalma ve korku türünü sevenlerin çok seveceği bir oyun hiçbir ücret ödemeden alınabiliyor. Zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamayacağınız bir oyun arıyorsanız bunu kesinlikle denemeniz gerekiyor.

Epic Games, Çok Sevilen Oyunu Ücretsiz Yaptı

Epic Games, Fear the Spotlight'ı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Oyunu şu andan itibaren Epic Games mağazası üzerinden bedava bir şekilde indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu denemek isteyenlerin acele etmesi gerektiğini de belirtelim. Bu oyuna sadece belirli bir süre zarfında ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. 30 Ekim'e kadar oyunu kütüphanenize eklemezseniz fırsatı kaçırırsınız.

Fear the Spotlight şu anda Steam'de 10.49 dolar fiyat etiketi (440 TL) ile satılıyor. Bu da oyunu alanların büyük bir tasarruf edeceği anlamına geliyor. Üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanan ve gerilim seviyesini sürekli yüksek tutan bu oyunu ücretli hâle gelmeden önce alarak oyuna sonsuza kadar sahip olabilirsiniz.

Fear the Spotlight Nasıl Bir Oyun?

Hayatta kalma oyunları arasında yer alan Fear the Spotlight, Sunnyside isimli bir okulda geçiyor. Son derece karanlık bir atmosfer sunan bu oyunda çözülmesi gereken büyük bir gizem var. Vivian ve Amy, okula gizlice girip ruh çağırmaya çalışıyor ancak hiçbir şey bekledikleri gibi gitmiyor ve Vivian, kendini bir anda karanlık koridorlarda canavardan saklanmaya çalışırken buluyor.

Vivian, arkadaşını bulmak için dar koridorlarda ilerlerken bir yandan da canavardan saklanmaya çalışıyor. Oyun görsel anlamda biraz nostaljik hissiyat uyandırıyor. Ses tarafında ise oldukça başarılı olduğu söylenebilir. Ses efektleri yüzünden oyunu oynarken her an canavar tarafından yakalanacakmışsınız gibi hissediyorsunuz. Bu da oyunu oldukça korkutucu hâle getiriyor.

Fear the Spotlight Fragmanı

Fear the Spotlight Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

Windows 7 (64-bit) İşlemci: 2.5 GHz hızına sahip Intel i5 işlemci ya da eş değeri

2.5 GHz hızına sahip Intel i5 işlemci ya da eş değeri RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 700 serisi

NVIDIA GTX 700 serisi Kullanılabilir Depolama Alanı: 1 GB

Fear the Spotlight Önerilen Sistem Gereksinimleri