243 TL'lik Oyun Ücretsiz Oldu! Binlerce TL'lik Hediye de Var

Epic Games, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyunlar veriyor. Şirket, bu hafta önceden de birkaç kez yaptığı gibi hem sizi ekran başına kilitleyecek bir oyun hem de çok sevilen bir oyunda kullanabileceğiniz avantaj paketi sunuyor. Normalde çok fazla para harcamanıza neden olacak oyuna ve özel avantaja ücretsiz sahip olmak içinse sınırlı bir süreniz bulunuyor.

Felix The Reaper Ücretsiz Oldu

Felix The Reaper, Epic Games mağazasında tamamen ücretsiz hâle getirildi. Oyun normalde Steam'de 5.79 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da oyunu eğer fırsat sona ermeden önce Epic Games Store üzerinden alırsanız 243 TL kâr elde edeceğiniz anlamına geliyor. Şirket, bu oyunun yanı sıra Idle Champions of the Forgotten Realms'ta (ICOTFR) kullanabileceğiniz bir hediye de veriyor.

Bu oyun için verilen hediyeler normalde 100 doların (4 bin 212 TL) üzerinde bir değere sahip ancak bu efsane paketinden sınırlı bir süreliğine bedava yararlanabiliyorsunuz. Paketin içeriği ise şu şekilde:

Nixie, Mehen, Shadowheart, Freely ve Tess'in kilidini açar.

Sting the Scorpion

Nixie sandıkları (İki adet garantili Parlak ekipman kartı içeren 32 Platin Nixie sandık)

Mehen sandıkları (İki adet garantili Parlak ekipman kartı içeren 32 Platin Mehen sandık)

Shadowheart sandıkları (İki adet garantili Parlak ekipman kartı içeren 32 Platin Shadowheart sandık)

Freely sandıkları (İki adet garantili Parlak ekipman kartı içeren 32 Platin Freely sandık)

Tess sandıkları (İki adet garantili Parlak ekipman kartı içeren 32 Platin Tess sandık)

İki haftalık iksirler (Bir adet mücevher avcısı iksiri ve bir adet altın avcısı iksiri)

Binlerce TL'lik bu paketi ve 243 TL değerindeki oyuna 13 Kasım saat 19.00'a kadar ücretsiz olarak alabilirsiniz. Oyunu bir kez kütüphanenize ekledikten sonra sonsuza kadar size ait olacak. Dolayısıyla dilediğiniz zaman oyunu yükleyip oynayabileceksiniz. Belirtilen tarihten sonra oyuna ve avantajlara erişiminiz olmayacağı için acele etmenizde fayda var.

Felix The Reaper Fragmanı

Felix The Reaper Nasıl Bir Oyun?

Bulmaca oyunları arasında yer alan Felix The Reaper, insanların ölmesini sağlamakla görevli Felix isimli bir karaktere odaklanıyor. Ne var ki Felix'in önünde ciddi bir engel bulunuyor. Sadece gölgelerde yürüyebilen bu karakter, ışığa hiçbir şekilde yaklaşamıyor. Bu nedenle gölgelere güvenmekten başka çaresi bulunmuyor.

Felix'in bu engellerden kurtulması için akıllıca hareket etmeniz gerekiyor. Bunun için ışık kaynağını farklı bir yere yönlendirerek gölgelerin yerini değiştirmeli ve bu şekilde karakterin ilerlemesini sağlamalısınız. Nesneleri hareket ettirerek gölgenin düştüğü açı ile oynamanız da mümkün. Bütün bunları yaparken zaman donuyor, bulmacayı tamamladıktan sonra ise ölüm senaryolarının gerçekleşmesini izleyebiliyorsunuz.

Felix The Reaper Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 10

Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 10 İşlemci: Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz / AMD Athlon 64 X2 6000+ 3.0GHz ya da daha üstü

Intel Core2 Duo E8400 3.0GHz / AMD Athlon 64 X2 6000+ 3.0GHz ya da daha üstü RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: nVidia GeForce 8600 - GT / ATI Radeon HD 2600 XT

nVidia GeForce 8600 - GT / ATI Radeon HD 2600 XT DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Kullanılabilir Depolama Alanı: 4600 MB

Felix The Reaper Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 10

Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 10 İşlemci: 2.4 GHz hızına sahip dört çekirdekli işlemci

2.4 GHz hızına sahip dört çekirdekli işlemci RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 275 / ATI Radeon 4770 serisi ya da daha üstü

NVIDIA GeForce GTX 275 / ATI Radeon 4770 serisi ya da daha üstü DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Kullanılabilir Depolama Alanı: 4600 MB

ICOTFR Nasıl Bir Oyun?

Idle Champions of the Forgotten Realms, Dungeons & Dragons evrenindeki karakterleri tek bir yerde topluyor. Oyunda sahip olduğunuz şampiyonları en iyi şekilde dizmeniz gerekiyor. Her şampiyonun kendine has yeteneği ve ekipmanı var. Başarı elde etmenin tek yolu ise bu yetenekleri en doğru şekilde bir araya getirmekten geçiyor.

Oyun normalde ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor ancak oyun içi ögeler için gerçek para harcamanız gerekiyor. Epic Games'in sunduğu fırsat ise çok değerli olan bu ögelere hiçbir ücret ödemeden erişmenizi ve ayrıcalık elde etmenizi sağlıyor.

ICOTFR Fragmanı

ICOTFR Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: 2.33 GHz ya da daha yüksek hızda x86 uyumlu işlemci / Intel Atom 1.6GHz ya da daha hızlı işlemci

2.33 GHz ya da daha yüksek hızda x86 uyumlu işlemci / Intel Atom 1.6GHz ya da daha hızlı işlemci RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: DirectX 10 uyumlu ekran kartı

DirectX 10 uyumlu ekran kartı DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Kullanılabilir Depolama Alanı: 2 GB

