Efsane Açık Dünya Oyunu 10 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın
Açık dünya ve aksiyon türlerindeki Just Cause 4 Reloaded yüzde 85 oranında indirime girdi. Bununla beraber oyun çok ucuzladı. İşte kampanyanın detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Just Cause 4 Reloaded, Epic Games mağazasında 69 TL'den 10,35 TL'ye düştü.
- Oyunun yüklenebilmesi için en az 59 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor.
- Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD R9 270 seviyesinde ekran kartı gerekiyor.
Açık dünya ve aksiyon oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Just Cause 4 Reloaded indirime girdi. Oyuncuların uzun süre keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.
Just Cause 4 Reloaded'ın Fiyatı Düştü
En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan Just Cause 4 Reloaded yüzde 85 oranında indirime girdi. Yayıncılığını Square Enix'in üstlendiği oyun, Epic Games mağazasındaki kampanya kapsamında 69 TL yerine 10,35 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 17 Kasım 2025 tarihinde saat 19.00'da sona erecek.
Xbox ve PlayStation mağazalarında ise herhangi bir indirim mevcut değil. Avalanche Studios tarafından geliştirilen oyun Xbox mağazasında 405,75 TL, PlayStation mağazasında ise 1.399 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Steam'de Just Cause 4 Reloaded Edition'ın 33,03 (1.391 TL) fiyat etiketiyle satıldığını belirtelim.
Just Cause 4 Reloaded Fragmanı
Just Cause 4 Reloaded Nasıl Bir Oyun?
Just Cause 4 Reloaded, aksiyon dolu bir açık dünya oyunudur. Rico Rodriguez'i kontrol ettiğimiz yapımda ister görevleri yapabiliyor ister haritada özgürce gezebiliyoruz. Oyunda araba, motosiklet ve uçak dahil olmak üzere pek çok araç bulunuyor. Oyunda ayrıca şiddetli kasırgalardan torpik şimşek fırtınalarına kadar ekstrem hava koşulları da mevcut.
Just Cause 4 Reloaded Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 / Windows 7 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-2400 3.1 GHz / AMD FX-6300 3.5 GHz
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD R9 270
- DirectX: Sürüm 11
Just Cause 4 Reloaded'ın yüklenebilmesi için depolama alanında en az 59 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilirsiniz. Böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
Just Cause 4 Reloaded Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i7-4770 3.4 GHz / AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Vega 56
- DirectX: Sürüm 11