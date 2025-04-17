Fenerbahçe - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Fenerbahçe ve Kayserispor Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe - Kayserispor ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Fenerbahçe - Kayserispor​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Fenerbahçe - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Fenerbahçe - Kayserispor Maç Linki!

Fenerbahçe - Kayserisporr maçı 20 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Fenerbahçe - Kayserispor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Fenerbahçe - Kayserispor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Fenerbahçe - Kayserispor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Fenerbahçe - Kayserispor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Kayserispor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • D. Livakovic
  • Çağlar Söyüncü
  • Mert Müldür
  • Osayi-Samuel
  • M. Skriniar
  • D. Tadic
  • Fred
  • S. Szymanski
  • E. Dzeko
  • A. Talisca
  • A. Saint-Maximin

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Kayserispor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Bilal Bayazit
  • D. Kolovetsios
  • J. Jeanvier
  • L. Carole
  • Ramazan Civelek
  • J. Attamah
  • Miguel Cardoso
  • Kartal Yılmaz
  • M. Bourabia
  • C. Mane
  • D. Nazon

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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Kayserispor maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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