Göztepe - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Göztepe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Göztepe ve Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Göztepe - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Göztepe - Beşiktaş​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Göztepe - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Göztepe - Beşiktaş Maç Linki!

Göztepe - Beşiktaş maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Göztepe - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Göztepe - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Göztepe - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları

Göztepe - Beşiktaş maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Göztepe - Beşiktaş maçı bilet fiyatları şu şekilde:

  • 200 VIP: 4.750 TL
  • 201-225 VIP: 3.500 TL
  • BATI TRİBÜN: 1.750 TL
  • DOĞU TRİBÜN: 1.250 TL
  • GÜNEY KALE ARKASI: 1.000 TL
  • KUZEY KALE ARKASI: 1.000 TL
  • MİSAFİR: 1.000 TL

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Göztepe - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Göztepe - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Göztepe - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Mert Günok
  • J. Svensson
  • G. Paulista
  • A. Chamberlain
  • M. Rashica
  • Salih Uçan
  • Joao Mario
  • A. Masuaku
  • Rafa Silva
  • G. Fernandes
  • Mustafa Hekimoğlu

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Göztepe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • M. Lis
  • Taha Altıkardeş
  • Heliton
  • Doğan Erdoğan
  • K. Günter
  • Ogün Bayrak
  • İsmail Köybaşı
  • A. Dennis
  • Kubilay Kanatsızkuş
  • Emersonn
  • Romulo

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Göztepe - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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