Göztepe - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Göztepe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Göztepe ve Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Göztepe - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Göztepe - Beşiktaş maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Göztepe - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Göztepe - Beşiktaş Maç Linki!
Göztepe - Beşiktaş maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
"Göztepe - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Göztepe - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Göztepe - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları
Göztepe - Beşiktaş maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Göztepe - Beşiktaş maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- 200 VIP: 4.750 TL
- 201-225 VIP: 3.500 TL
- BATI TRİBÜN: 1.750 TL
- DOĞU TRİBÜN: 1.250 TL
- GÜNEY KALE ARKASI: 1.000 TL
- KUZEY KALE ARKASI: 1.000 TL
- MİSAFİR: 1.000 TL
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Göztepe - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Göztepe - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Göztepe - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Mert Günok
- J. Svensson
- G. Paulista
- A. Chamberlain
- M. Rashica
- Salih Uçan
- Joao Mario
- A. Masuaku
- Rafa Silva
- G. Fernandes
- Mustafa Hekimoğlu
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Göztepe Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- M. Lis
- Taha Altıkardeş
- Heliton
- Doğan Erdoğan
- K. Günter
- Ogün Bayrak
- İsmail Köybaşı
- A. Dennis
- Kubilay Kanatsızkuş
- Emersonn
- Romulo
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Göztepe - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.