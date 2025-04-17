Göztepe - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Göztepe ve Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Göztepe - Beşiktaş ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Göztepe - Beşiktaş​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Göztepe - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Göztepe - Beşiktaş Maç Linki!

Göztepe - Beşiktaş maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Göztepe - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Göztepe - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Göztepe - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları

Göztepe - Beşiktaş maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Göztepe - Beşiktaş maçı bilet fiyatları şu şekilde:

200 VIP: 4.750 TL

4.750 TL 201-225 VIP: 3.500 TL

3.500 TL BATI TRİBÜN: 1.750 TL

1.750 TL DOĞU TRİBÜN: 1.250 TL

1.250 TL GÜNEY KALE ARKASI: 1.000 TL

1.000 TL KUZEY KALE ARKASI: 1.000 TL

1.000 TL MİSAFİR: 1.000 TL

Göztepe - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Göztepe - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Göztepe - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert Günok

J. Svensson

G. Paulista

A. Chamberlain

M. Rashica

Salih Uçan

Joao Mario

A. Masuaku

Rafa Silva

G. Fernandes

Mustafa Hekimoğlu

Göztepe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

M. Lis

Taha Altıkardeş

Heliton

Doğan Erdoğan

K. Günter

Ogün Bayrak

İsmail Köybaşı

A. Dennis

Kubilay Kanatsızkuş

Emersonn

Romulo

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Göztepe - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.