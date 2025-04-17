Galatasaray - Bodrumspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray - Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Bodrumspor maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Galatasaray ve Bodrumspor Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Galatasaray - Bodrumspor ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Galatasaray - Bodrumspor​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Galatasaray - Bodrumspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Galatasaray - Bodrumspor Maç Linki!

Galatasaray - Bodrumspor maçı 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Galatasaray - Bodrumspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Galatasaray - Bodrumspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Galatasaray - Bodrumspor Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray - Bodrumspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Galatasaray - Bodrumspor maçı bilet fiyatları şu şekilde:

  • Premium: 14.000 TL
  • Delux: 13.000 TL
  • Lux: 12.000 TL
  • Classic: 11.000 TL
  • 1. Kategori: 8.000 TL
  • 2. Kategori: 6.000 TL
  • 3. Kategori: 5.000 TL
  • 4. Kategori: 3.500 TL
  • 5. Kategori: 2.600 TL
  • 6. Kategori: 1.900 TL
  • 7. Kategori: 1.050 TL
  • 8. Kategori: 950 TL
  • Misafir: 950 TL

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Galatasaray - Bodrumspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Galatasaray - Bodrumspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Bodrumspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • F. Muslera
  • D. Sanchez
  • R. Sallai
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Eren Elmalı
  • L. Torreira
  • M. Lemina
  • Yunus Akgün
  • G. Sara
  • V. Osimhen
  • Barış Alper Yılmaz

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Bodrumspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

  • Diogo Sousa
  • A. Ajeti
  • O. Celustka
  • Ali Aytemur
  • Cenk Şen
  • Taylan Antalyalı
  • Fredy
  • T. Seferi
  • G. Puşcaş
  • E. Bardhi
  • J. Okita

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Bodrumspor maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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