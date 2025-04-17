Galatasaray - Bodrumspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray ve Bodrumspor Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Galatasaray - Bodrumspor ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Galatasaray - Bodrumspor​ maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Galatasaray - Bodrumspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Galatasaray - Bodrumspor Maç Linki!

Galatasaray - Bodrumspor maçı 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

"Galatasaray - Bodrumspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Galatasaray - Bodrumspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Galatasaray - Bodrumspor Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray - Bodrumspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Galatasaray - Bodrumspor maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Premium: 14.000 TL

14.000 TL Delux: 13.000 TL

13.000 TL Lux: 12.000 TL

12.000 TL Classic: 11.000 TL

11.000 TL 1. Kategori: 8.000 TL

8.000 TL 2. Kategori: 6.000 TL

6.000 TL 3. Kategori: 5.000 TL

5.000 TL 4. Kategori: 3.500 TL

3.500 TL 5. Kategori: 2.600 TL

2.600 TL 6. Kategori: 1.900 TL

1.900 TL 7. Kategori: 1.050 TL

1.050 TL 8. Kategori: 950 TL

950 TL Misafir: 950 TL

Galatasaray - Bodrumspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Galatasaray - Bodrumspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Bodrumspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

F. Muslera

D. Sanchez

R. Sallai

Abdülkerim Bardakcı

Eren Elmalı

L. Torreira

M. Lemina

Yunus Akgün

G. Sara

V. Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Bodrumspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Diogo Sousa

A. Ajeti

O. Celustka

Ali Aytemur

Cenk Şen

Taylan Antalyalı

Fredy

T. Seferi

G. Puşcaş

E. Bardhi

J. Okita

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Bodrumspor maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.