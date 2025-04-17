Galatasaray - Bodrumspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Galatasaray - Bodrumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Bodrumspor maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Galatasaray ve Bodrumspor Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Galatasaray - Bodrumspor ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Galatasaray - Bodrumspor maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Galatasaray - Bodrumspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Galatasaray - Bodrumspor Maç Linki!
Galatasaray - Bodrumspor maçı 18 Nisan Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
"Galatasaray - Bodrumspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Galatasaray - Bodrumspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Galatasaray - Bodrumspor Maçı Bilet Fiyatları
Galatasaray - Bodrumspor maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Galatasaray - Bodrumspor maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- Premium: 14.000 TL
- Delux: 13.000 TL
- Lux: 12.000 TL
- Classic: 11.000 TL
- 1. Kategori: 8.000 TL
- 2. Kategori: 6.000 TL
- 3. Kategori: 5.000 TL
- 4. Kategori: 3.500 TL
- 5. Kategori: 2.600 TL
- 6. Kategori: 1.900 TL
- 7. Kategori: 1.050 TL
- 8. Kategori: 950 TL
- Misafir: 950 TL
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Galatasaray - Bodrumspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Galatasaray - Bodrumspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Bodrumspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- F. Muslera
- D. Sanchez
- R. Sallai
- Abdülkerim Bardakcı
- Eren Elmalı
- L. Torreira
- M. Lemina
- Yunus Akgün
- G. Sara
- V. Osimhen
- Barış Alper Yılmaz
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Bodrumspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Diogo Sousa
- A. Ajeti
- O. Celustka
- Ali Aytemur
- Cenk Şen
- Taylan Antalyalı
- Fredy
- T. Seferi
- G. Puşcaş
- E. Bardhi
- J. Okita
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Bodrumspor maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.