Ana Vatana Geri Dönüyor: Doblo Yeniden Yerli Oluyor!

Uzun yıllar boyunca Türkiye pazarını kasıp kavuran Doblo efsanesi geçtiğimiz dönemlerde yurtdışında üretilmek üzere Bursa'dan göç etti. Bu kapsamda yerli Doblo ifadesi artık kullanımdan kalkarken bu göç araç fiyatlarına da yansıdı. Ancak yeni gelen açıklamalar Doblo'nun tekrardan anavatana döneceğini bizlere gösteriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Fiat Doblo Yeniden Yerli Üretim Oluyor: Net Tarih Belli Oldu!

Geçtiğimiz yıla kadar Türkiye'de üretilen Fiat Doblo için dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Fiat Türkiye marka direktörü Altan Aytaç Doblo'nun yeniden yerli üretime geçeceğini ve bu kapsamda Doblo'nun yeniden anavatana döneceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre yeni Doblo'nun üretimi yeniden yerli olarak bu yılın 3. çeyreğinden itibaren başlayacak.

Altan Aytaç yaptığı açıklamada “Bu yılın üçüncü çeyreğinde yeniden üretimine başlayacağımız, segmentinin yaratıcısı ve Cargo gövde tipiyle segment lideri Doblo; Van, Kamyonet ve Minibüs gövdeleriyle segmentinin en çok satan modellerinden Ducato ve segmentinin lideri Scudo model ailesi ile tüm müşteri ihtiyaçlarına uygun ürün gamımızla, hafif ticari araç pazarındaki konumumuzu daha da ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama ile birlikte Doblo’nun Türkiye’de yeniden banttan ineceği netleşmiş oldu. Model bir süredir yurt dışı üretimle pazara sunuluyordu ancak aslında Doblo, yıllarca Bursa’daki Tofaş tesislerinde üretilmiş ve hem iç pazarda hem de ihracatta önemli başarı elde etmişti. Yerli üretimin yeniden başlaması özellikle hafif ticari araç segmentinde Türkiye’nin üretim gücünü artırması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Doblo’nun yanı sıra Fiat Ducato ve Fiat Scudo model ailesi de markanın ticari araç gamında güçlü konumunu sürdürüyor. Ayrıca buna ek olarak Ford Otosan fabrikalarında yerli olarak Transit modelleri üretilirken geçtiğimiz dönemlerde Volkswagen ile yapılan işbirliği doğrultusunda yeni Transporter ailesi de yerli üretim olarak pazara sunulmaya başlandı. Doblo'nun tekrardan Bursa'ya dönmesi Türkiye'nin hafif ticari pazarda stratejik üs haline gelmesine olanak tanıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...