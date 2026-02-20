Şimdiye Kadarki En Uygun Fiyatlı Tesla Cybertruck Tanıtıldı

Yeni Tesla Cybertruck, "şimdiye kadarki en uygun fiyatlı" model olarak tanıtıldı. Bu çift motorlu dört çeker araç, Elon Musk'ın 2019 yılında tanıtıldığında hedeflediği 40 bin dolarlık başlangıç fiyatının yanında pahalı kalıyor. Öte yandan şirket, maliyeti düşürmek adına bazı özelliklerden kurtuldu.

Yeni Tesla Cybertruck'ın Fiyatı Ne Kadar?

Tesla, çift motorlu dört çeker Cybertruck'ı 59 bin 990 dolardan başlayan fiyatla satışa sundu. Bunun şimdiye kadar en uygun fiyatlı Cybertruck olduğu belirtildi. Oysaki Musk'ın 2019 yılındaki 40 bin dolarlık başlangıç fiyat etiketi ile kıyaslandığında yüzde 50 daha pahalı olduğunu görmek mümkün. Ayrıca en üst donanım Cyberbeast'in fiyatı, 99 bin 990 dolara düşürüldü. Geçen yaz yapılan 15 bin dolarlık zam böylece geri çekilmiş oldu.

Güncel kurla ele aldığımızda dört çeker versiyon 2 milyon 630 bin 272 TL'ye denk geliyor. En üst versiyonu almak istediğinizde ise bu fiyat 4 milyon 384 bin 79 TL'ye çıkıyor. Bugün Türkiye'de satışa sunulması hâlindeyse fiyatının şu an uygulanan vergilerle birlikte iki üç katını bulması muhtemel.

Yeni Tesla Cybertruck'ın Özellikleri Neler?

Tesla giriş seviyesi Cybertruck, çift elektrik motoru ile beraber geliyor. Bu sayede 523 kilometre menzil değerine ulaşıyor. Araç 0'dan 100 km/sa hıza 4,1 saniye gibi kısa bir süre içinde ulaşıyor. Bu dört çeker otomobil, hızlı şarj desteği de sunuyor. Bu model ayrıca bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor.

Maliyet düşürme çabası doğrultusunda çekme kapasitesi 4.990 kilogramdan 3.400 kilograma düşürüldü. Buna ek olarak yükseklik ayarlı havalı süspansiyon yerine yaylı süslansiyon ve adaptif amortisör gibi tercihlerde bulunulduğu görülüyor. Bu maliyet düşürüp daha uygun fiyatlı Cybertruck sürme hedefinin özellikle düşen satışlardan kaynaklı olduğu düşünülüyor. Öyle ki Tesla, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 binden biraz daha fazla Cybertruck sattı. 2024 ile kıyasladığımızda yarı yarıya düşük bir tablo ortaya çıkıyor. Musk'ın yıllık satış hedeflerine de çok uzak.