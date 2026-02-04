Fiat Egea’da 120 Bin İndirim! Fiat Şubat 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu!

Şubat ayının gelmesiyle birlikte pek çok otomobil markası fiyatlarında güncellemeler yaptı. Bu kapsamda Fiat, her dönem olduğu gibi Egea modelinde yine bir indirime gitti. 2026 yılı Şubat ayına özel Egea modellerinde 120 bin TL'ye varan indirimler yapıldı. Peki hangi Egea versiyonlarında indirimler geçerli? İşte Fiat 2026 Şubat fiyat listesi ve detayları...

Egea’da 120 Bin TL İndirim: Fiat Şubat Kampanyaları Belli Oldu!

Şubat 2026 güncel Fiat fiyat listesine göre özellikle Egea Sedan ve Egea Cross fiyatlarında yapılan kampanyalar göze çarptı. Fiat Egea Sedan 2026 model yılı kapsamında 1.6 MultiJet dizel motorlu manuel versiyonlarda 120 bin TL’ye varan indirimler öne çıkıyor.

Liste fiyatı 1 milyon 509 bin 900 TL seviyesinde bulunan Easy versiyonu kampanya kapsamında 1 milyon 389 bin 900 TL’ye kadar geriliyor. Bu indirim oranı Egea’yı Şubat ayının en ulaşılabilir sıfır otomobillerinden biri haline getiriyor.

Benzer bir tablo Egea Cross tarafında da karşımıza çıkıyor. SUV görünümlü Cross versiyonlarda 40 bin TL ile 50 bin TL arasında değişen indirimler sunulurken özellikle manuel motor–şanzıman kombinasyonları fiyat–performans açısından öne çıkıyor. Bu durum Cross’u hem şehir içi hem de aile kullanımı için cazip bir alternatif haline getiriyor.

Her ne kadar Topolino ve Grande Panda gibi modellerde daha yüksek tutarlı indirimler açıklanmış olsa da asıl piyasa etkisinin Egea üzerinde toplandığı görülüyor. Bunun temel nedeni ise Egea’nın Türkiye’de hala ana aile otomobili olarak tercih edilmesi ve geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi.

Fiat Şubat 2026 Kampanyalı Fiyatlar ve Fiyat Listesi!

Fiat Egea Sedan

1.6 M.Jet Dizel Manuel Easy: 1.389.900 TL / Urban: 1.459.900 TL / Lounge: 1.519.900 TL

Easy: 1.389.900 TL / Urban: 1.459.900 TL / Lounge: 1.519.900 TL 1.6 M.Jet Dizel Otomatik (DCT) Easy: 1.629.900 TL / Urban: 1.679.900 TL / Lounge: 1.739.900 TL

Fiat Egea Cross

1.4 Fire Benzinli Manuel Street: 1.319.900 TL / Urban: 1.379.900 TL / Lounge: 1.439.900 TL / Limited: 1.499.900 TL

Street: 1.319.900 TL / Urban: 1.379.900 TL / Lounge: 1.439.900 TL / Limited: 1.499.900 TL 1.6 M.Jet Dizel Otomatik Street: 1.669.900 TL / Urban: 1.709.900 TL / Lounge: 1.779.900 TL / Limited: 1.939.900 TL

Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh

Elektrikli Fiat Panda La Prima: 1.569.900 TL

Peki siz Fiat Şubat kampanyaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...