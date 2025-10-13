Fiat Egea Üretimi Bitiyor Mu? TOFAŞ CEO'sundan Açıklama!

Fiat Egea üretimiyle ilgili tartışmalar devam ederken TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu'dan önemli açıklamalar geldi. 2025 yılı sonuna kadar belirlenen üretim takvimi ve Egea modelinin geleceğiyle ilgili detaylar haberimizde...

Fiat Egea Üretimi Ne Zaman Bitecek, Yerine SUV mu Geliyor?

Türkiye'nin en çok satılan ve sevilen otomobil modeli Fiat Egea 2025 yılı sonu itibariyle artık tüketicilere veda ediyor. Bu kapsamda marka üretim hatlarında değişikliğe giderken piyasada Egea'nın oluşturduğu pazar için de yeni bir modelin gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda TOFAŞ CEO'su Cengiz Eroldu önemli açıklamalarda bulundu.

Emre Özpeynirci’nin aktardığı bilgilere göre Cengiz Eroldu, Egea üretiminin regülasyonlara bağlı olarak en fazla altı ay daha uzatılabileceğini söyledi. Bu da 2025 yılının ortalarına doğru Türkiye’nin en çok satılan modellerinden biri olan Egea’nın üretiminin sona erebileceğini gösteriyor.

Eroldu, fabrikanın üretim kapasitesini korumak adına yeni bir otomobilin mutlaka üretileceğini belirtti. “Hem ticari hem de otomobil üreten bir fabrika olarak görevimizi sürdürmek istiyoruz” diyen CEO yeni modelin iç pazarla sınırlı kalmayıp ihracat potansiyeli de taşıyacağını vurguladı.

Tofaş, KO ve K9 kod adlı çok markalı ticari araç projeleri ile yılda 300 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Eroldu bu modellerin Avrupa dışı pazarlara gönderileceğini, ancak rekabet koşullarına bağlı olarak Avrupa’ya ihracatın da gündeme gelebileceğini söyledi.

Tofaş’ın yeni model planları arasında SUV seçeneği öne çıkıyor. Eroldu “Tüketici tercihleri şu dönemde SUV modellerden yana. Amacımız kısa zamanda 450 bin adetlik kapasiteyi doldurmak” ifadelerini kullanarak, yeni aracın gövde tipi konusunda güçlü bir ipucu verdi. Ayrıca Tofaş esnek platform yapısı sayesinde talebe göre hibrit ve elektrikli versiyonları da hızlı şekilde üretime dahil edebilecek. Böylece şirket hem iç pazarda hem de ihracat hatlarında rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

