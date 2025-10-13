Uygun Fiyata Elektrikli SUV: Fiat Grande Panda Türkiye’de Satışta!

Fiat, tamamen elektrikli yeni şehir SUV’si Grande Panda’yı Türkiye’de satışa sundu. Uygun fiyatlı elektrikli otomobil arayanlar için dikkat çekici bir seçenek haline gelen model, 1 milyon 399 bin 900 TL’lik fiyat etiketiyle segmentinde dengeleri değiştirmeye aday. İşte detaylar...

Fiat Grande Panda Türkiye’de Satışta: 1.4 Milyon TL’ye 320 km Menzil!

Markanın ikonik Panda mirasını modern çizgilerle birleştiren Grande Panda kompakt boyutlarına rağmen SUV tarzı duruşuyla öne çıkıyor. Yüksek gövde yapısı, LED far tasarımı ve gövde koruma detayları, modele güçlü bir görünüm kazandırıyor. Kaputun altında 83 kW (yaklaşık 113 bg) güç üreten tamamen elektrikli bir motor yer alıyor.

Bu motor 320 kilometre WLTP menzil değeriyle şehir içi ve kısa mesafeli yolculuklar için ideal bir kullanım sunuyor. 7.4 kW AC ve 100 kW DC şarj desteği sayesinde kullanıcılar, günlük kullanımda kolay ve hızlı bir şarj deneyimi yaşayabiliyor. Fiat ayrıca araçta 4.5 metrelik dahili spiral kablo ve rejeneratif fren sistemi gibi özellikleri de standart olarak sunuyor.

Grande Panda sınıfında öne çıkan 100 kW DC hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 30 dakikada yüzde 80 doluma ulaşabiliyor. Ev tipi şarj istasyonlarında ise 7.4 kW AC şarj gücü ile bataryanın tamamen dolması birkaç saat sürüyor. Bu da modeli hem şehirde hem de uzun yolda pratik hale getiriyor.

1.399.900 TL’lik fiyat etiketiyle Fiat Grande Panda, Dacia Spring ve Citroën ë-C3 gibi modellerle doğrudan rekabet edecek. Ancak hem menzil hem de şarj hızı açısından bu modellerin önünde konumlanıyor. Fiat Türkiye, teslimatların yıl sonuna kadar başlamasını planlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...