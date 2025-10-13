Türkiye'ye Gelebilir: Uygun Fiyatlı Tesla Model Y'nin Üretim Yeri Belli Oldu!

Uygun fiyatıyla öne çıkan Tesla Model Y Standard geçtiğimiz hafta tanıtıldı. Markanın uygun fiyatlı giriş segment otomobili olarak tanımladığı Model Y Standard'ın üretim yeri de belli oldu. Bununla birlikte artık aracın Türkiye pazarına giriş yapması da muhtemel hale geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Model Y Standard Üretim Yeri Belli Oldu!

Tesla, geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni giriş seviyesi Model Y Standard versiyonunun üretim yerini açıkladı. Şirket aracın Almanya Berlin yakınlarında bulunan Gruenheide fabrikasında üretileceğini resmen duyurdu. Bu hamleyle birlikte Tesla Avrupa pazarına yönelik üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Yeni Model Y Standard “uygun fiyatlı Tesla” sloganıyla tanıtılmış olsa da, sunduğu donanım listesi kullanıcıları ikiye bölmüş durumda. Bu versiyonda cam tavanın kaldırıldığı, süspansiyon sisteminin eski nesil olarak kaldığı, yan aynaların manuel ayarlandığı ve arka ekranın tamamen çıkarıldığı biliniyor.

Ayrıca, Tesla’nın yeni direksiyon konsepti yerine geleneksel sinyal koluna dönmemesi de dikkat çekiyor. Tesla aracın üretimine kısa süre içinde başlayacağını ve ilk teslimatların yıl bitmeden yapılacağını açıkladı. Berlin-Gruenheide fabrikası şirketin Avrupa’daki en stratejik üretim merkezlerinden biri olarak görülüyor. Bu tesis, özellikle çevreci üretim yaklaşımı ve yüksek otomasyon oranıyla öne çıkıyor.

Uygun Fiyatlı Tesla Model Y Standard Türkiye'ye Gelecek Mi?

Yeni Model Y Standard’ın Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Ancak Tesla mevcut “Standard Range” versiyonu bu yeni modelle değiştirirse donanım açısından önemli kayıplar yaşanabilir. Şu anda Türkiye’de yaklaşık 2 milyon 420 bin TL fiyatla satılan Model Y eksiksiz donanım paketiyle dikkat çekiyor.

Yeni modelin benzer bir fiyat aralığında daha sade özelliklerle gelmesi durumunda kullanıcı tercihlerini değiştirmesi bekleniyor. Tesla cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak Avrupa üretiminin başlamasıyla birlikte, global fiyat politikasının da yeniden şekillenmesi olası görünüyor.